Falleció por coronavirus el papá de Julia Mengolini

La periodista comunicó la noticia e hizo un importante pedido para que la gente tome conciencia en las fiestas.

Tras varios días de luchar por su vida, el padre de Julia Mengolini falleció como consecuencia de haber contraído coronavirus, y la periodista lo dio a conocer con un triste mensaje en el que le pidió a la gente que se cuide del virus en las fiestas que se aproximan.

“Falleció mi papá. Era fuerte y sano y tenía pila para rato. Pero ya tenia 78 pirulos y el Covid terminó con él en apenas 10 días”, comunicó la conductora y fundadora de la radio Futurock.

Falleció mi papá. Era fuerte y sano y tenía pila para rato. Pero ya tenia 78 pirulos y el covid terminó con él en apenas 10 días. Cuiden a los suyos en estas fiestas. Se puede brindar por zoom y esperar un poquito más ese abrazo. Yo a mi papá no lo voy a poder abrazar nunca más. — Julia Mengolini (@juliamengo) December 19, 2020

“Cuiden a los suyos en estas fiestas. Se puede brindar por Zoom y esperar un poquito más ese abrazo. Yo a mi papá no lo voy a poder abrazar nunca más”, concluyó el doloroso escrito de la expanelista de Intratables y Duro de domar en Twitter, lugar que rápidamente se llenó de réplicas enviándole fuerzas para superar este difícil momento.

Hace apenas cuatro días, Mengolini había dado a conocer el complicado estado de salud de su padre a través de esa misma red social, explicando que él estaba peleando por su vida internado en terapia intensiva.

“Se cuidó todo el año y cometió un descuido cuando todo el mundo se empezó a relajar: fue a un cumpleaños en el que se contagiaron muchos otros”, reveló la abogada durante la semana pasada.

Horas antes del fallecimiento, la conductora radial había compartido una dulce postal de sus padres y contó qué fue lo último que su madre le pudo decir a su compañero de toda la vida.

"Ya sé que estamos en esta de deconstruirnos y destruir la idea del amor romántico, pero cuando las cosas se empezaron a complicar y a papá lo durmieron en terapia intensiva, mamá alcanzó a decirle que se sentía una privilegiada por haber vivido un amor tan grande, una pasión que duró más de 50 años", reveló Mengo.

"Ya sé, ya sé, me van a decir que el amor de la vida no existe y todo eso, pero yo lo vi, fui testigo: tal vez no sea necesario, es cierto, pero de existir existe y cada tanto sucede. (Ojalá puedan volver a decirse lo mucho que se aman. ¡Fuerza Mengo!", había escrito Julia en Instagram con fotos de la pareja que tanto se amó.