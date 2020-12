https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.12.2020

19:30

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Llegan cartas

Aborto

Juan J. Sagardía

Al Sr. Ministro de Salud de la Nación

y al Superintendente del Servicio de Salud de la

Superintendencia del Servicio de Salud:

Sres. Les hago llegar una preocupación por el tema de la Ley de Aborto, con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, por ello hago pública mi preocupación ¿a cargo de quién va a ser dicha intervención médica?, por ello le requiero conocer los fundamentos de esta Ley en el Art. 12.

En su Art. 12, se establece que los Abortos, serán a cargo de las Obras Sociales, Prepagas, Obras Sociales de Profesionales y los Hospitales.

Mi opinión, que nada tiene que ver con lo resuelto, es afecta en forma directa y pone en riesgo los demás Servicios de Salud.

Considero que el Aborto no es una "Enfermedad", aunque sí está contemplado en el PMO cuando hay un embarazo con dificultades.

Los financiadores, están obligados a entregar gratuitamente y en forma mensual las pastillas anticonceptivas. La lógica dice que si se entregan las pastillas mencionadas e inclusive el Diu y otros métodos anticonceptivos a cargo de las Obras Sociales, lo normal debería ser que no se den embarazos.

Si la persona queda embarazada es de su exclusiva responsabilidad y por ende se debe hacer cargo de los gastos correspondientes, teniendo siempre los Hospitales que son del Estado y sin cargo.

Solicito la anulación del Art. 12 del Proyecto de Ley del Aborto, con media sanción el 09.12.20 por generar un Derecho sobre una acción que es privada y la persona en uso de su responsabilidad debe asumir sus costos, lo aprobado es hacer un supuesto bien con el dinero de otro.

****

Un saludo muy especial y un reconocimiento merecido

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ

"Deseo saludar especialmente en estas fiestas al personal de Salud de todos los hospitales y sanatorios. A asistentes, camilleros, enfermeros, médicos, a directivos de los establecimientos. Ha sido un año que puso a prueba su profesionalidad. Gracias a todos. Por los que están y por los que no resistieron. Por sus familias. Por la sociedad toda. Por todo lo que hicieron y seguramente harán. Me pongo en su piel, trabajar al límite sabiendo que lo que tienen en sus manos es una vida. Por sus angustias, por sus desvelos, porque seguramente se habrán preguntado por qué siguieron esa profesión y no otra. Porque los confronta con una realidad que todos tenemos escondida, la muerte o la vida. Por el valor que tienen como profesionales, pero por sobre todo como personas, con sentimientos, con emociones. Levanto mi copa y les digo: gracias. Gracias por ese amor al prójimo, por trabajar siempre en pos de la vida. Gracias a todas las personas de las áreas de Salud, ustedes se han ganado el cielo".

****

Unión y trabajo

DANIEL PINO

"¿Qué hace falta en la argentina de hoy?: creatividad, eficiencia, ideas, practicidad... ¿Qué esperan para poner en funcionamiento el sistema más elemental del crecimiento?: el trabajo. ¿En qué podemos ser eficientes?, ¿en qué podemos crear producción intensiva? Argentina tiene recursos naturales de sobra. ¿Por qué no se hace una convocatoria por ejemplo para la explotación ictícola?, vienen de Japón, de China y de muchos países a robarnos, porque no lo explotamos nosotros. O como hace Chile con las minas en la cordillera de los Andes. O cuántas hectáreas improductivas hay en el país... ¡Cuántos desearían tener un pedazo de tierra para producir! Pero eso sí, no se puede hacer todo eso desunidos. Hay una corriente que incita al odio entre los argentinos, que debe terminar. Basta de tanto desencuentro. Yo he visto cosechar soja en la banquina de las rutas argentinas. ¡¿Cómo no va a ser un país rico, si todo lo que tiene es para generar riqueza?! Entonces, basta de tanta desunión y tanta estupidez humana. Argentinos a sus cosas".

****

Recolección de residuos

LUIS BENAVÍDEZ

"Quisiera sugerirle algo a la Municipalidad de Santa Fe. Cuando yo era chico, recuerdo que pasaba el camión recolector de basura, y unos muchachos que parecían más atletas que trabajadores, recolectaban las bolsas de residuos de los cestos ubicados en la puerta de cada casa al borde de la vereda. Recuerdo, además, que se sugería sacar la basura en horas cercanas a cuando pasara el camión recolector. Esa tarea dio muy buen resultado. No entiendo por qué se dejó de hacer. Es más, la Municipalidad podría acordar con alguna fábrica de cestos de altura, la adquisición y puesta en cada casa, para que todos cuenten con este elemento y se lo cobraría el municipio en cuotas. De esta manera la ciudad estaría más limpia. Es una sugerencia. Y me gustaría que la Municipalidad conteste por este medio tan importante, si es factible o no de concretarlo".

****

Crisis moral en EE.UU.

ROBERTO ACUÑA

"¿Hay crisis moral en los políticos de Estados Unidos de Norteamérica? Para dar respuesta a esta pregunta, uno debería tener suficientes argumentos y pruebas que puedan demostrarlo. Las palabras tienen un peso específico muy fuerte, y ciertas afirmaciones solo pueden expresarse con las pruebas en la mano. Pero al hablar de posible fraude electoral, de sistemas de votación no transparentes, de un mecanismo electoral que no es directo, uno hasta se permite dudar. ¿Y por qué no dudar, si ese gran país de la democracia y la libertad fue, es y será el que siempre juzga a los países pobres latinoamericanos y los tilda de fraudulentos, y hasta casi miserables. Ese gran país de la democracia y la libertad que ataca a otros países por supuestas fabricaciones de armas químicas, aunque después se demuestre que era mentira. Ese gran país de la democracia y la libertad, que llamaba efectos colaterales, cuando bombardeaban ciudades civiles y mataban niños o los dejaban vivos pero sin brazos y sin piernas. Entonces, la pregunta de si hay crisis moral en los políticos de Estados Unidos, tal vez tenga una respuesta que todos piensan pero pocos la expresan".