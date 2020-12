https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La entrevista de Oscar Bergesio a Hugo Orlando Gatti, antes de los cuatro goles de Maradona... Aquélla nota en El Litoral que tocó el honor de Diego El Loco dijo que Maradona "no va a lograr contener su tendencia a ser un gordito" y así lo escribió el Flaco en nuestro diario. Se reprodujo en Buenos Aires, pero en otros términos. Y así le llegó a Diego, la noche previa al partido de su Argentinos ante el Boca de Gatti. Le "llenó la canasta" en una tarde en la que jugó para 10. Fue hace 40 años.

El Flaco Bergesio armó aquélla entrevista en base a "Balada para un Loco", aquélla creación de Horacio Ferrer. "Quereme así piantao... piantao... piantao... no ves que va la luna rodando por Callao...". Hugo Orlando Gatti seguía en su apogeo, por más que andaba ya por los 36. Le quedaba bastante hilo en el carretel. Era dueño de un estilo, de una personalidad, de una forma de ver y entender el puesto de arquero que lo diferenciaba claramente de los otros arqueros, mucho más en ese tiempo de sobriedades y pocos excesos. Pero en ese momento, el Loco fue protagonista de una de las anécdotas más importantes de la vida de Diego Armando Maradona. Hagamos un poco de historia y ubiquémonos en el momento y en los protagonistas. El 29 de octubre de 1980, Unión y Boca empataron 0 a 0 en Santa Fe. Pocos días después, el 5 de noviembre, Unión le ganaba 2 a 1 a Argentinos Juniors con goles de Lattuada y Arroyo, marcando Maradona para los Bichos de La Paternal. En la fecha siguiente, Argentinos Juniors recibía a Boca en cancha de Vélez. El partido se jugó el 9 de noviembre de hace 40 años. Cuatro goles de Maradona (uno de penal, dos de tiro libre y otro "cacheteando" la pelota ante la salida de Gatti) y uno de Silvano Espíndola, también de tiro libre, le dieron el triunfo por 5 a 3 (dos de Zanabria y uno de Ribolzi de penal para Boca). Ese día se vendieron 47.251 entradas en el José Amalfitani.

El campeón de ese torneo Nacional fue Rosario Central, que apabulló a Racing de Córdoba en la final. Justamente, el Racing que dirigía el Coco Basile fue el que eliminó a Argentinos Juniors, que había ganado la zona B, clasificando para la instancia final junto con Unión y dejando en el camino a equipos poderosos, por entonces, como Boca y Talleres. Diego fue el goleador de aquél Nacional, como también lo había sido del Metropolitano. En 1980, Maradona convirtió en total 43 goles y en el Metro, Argentinos fue el escolta del campeón, River.

Entre el partido de Unión con Boca en Santa Fe y el de Argentinos Juniors con Boca en la cancha de Vélez, pasaron apenas 11 días. En ese lapso se escribió una de las historias más recordadas de Maradona y que tuvo como necesario protagonista a un medio -el nuestro, El Litoral- y a un querido colega y amigo, Oscar Bergesio. ¿Qué fue lo que realmente pasó?, ¿por qué Maradona recordó siempre aquélla entrevista?, ¿es cierto que fue lo que lo motivó a jugar uno de sus partidos más inolvidables y recordados en el fútbol argentino?, acá va la trama de esa historia.

Por ese entonces, Oscar Bergesio era una de las plumas de El Litoral. La visita de Boca y su amistad con Hugo Gatti, generada en ese 1975 de la llegada de grandes figuras a Unión, algunos ya consagrados y otros a punto de lograrlo, hizo que el Flaco (como siempre se lo conoció a ese notable comentarista que tuvo -y tiene- el periodismo santafesino) tuviese la posibilidad de entrevistarlo. Y en El Litoral se reflejó aquélla entrevista, apenas a pocos días de ese choque entre el Boca de Gatti y el Argentinos Juniors del jovencito Maradona.

Diego siempre tuvo bien presente aquél partido, pero no sólo por los cuatro goles que le hizo a Gatti, sino por la historia de aquélla entrevista. ¿Qué pasó?, lo contó el propio Maradona: "Sábado a la noche, estábamos concentrados porque al día siguiente jugábamos ante Boca y viene Miguel Angel López, el técnico de Argentinos, antes de la cena y me dice: 'Mire, Diego, lo que dijo Gatti de usted... Dijo que es un gordito', fueron las palabras del Zurdo... Lo miré y le dije: '¿Y qué tiene?', pero por dentro, la vena me saltaba... Cuando terminamos de cenar, el Zurdo volvió a decirme lo mismo. Y ahí le dije que se quedara tranquilo. Al otro día, me salieron todas. Después de uno de los goles, creo que el último. Se acercó el Loco y me dijo: 'Mirá que yo no dije nada...', y le contesté: 'No importa, me sirvió igual' (risas)... Esos cuatro goles al Loco Gatti en cancha de Vélez y los dos que le hice al Pato Fillol en la de River, jugando para Argentinos, no los olvidaré jamás", dijo Diego Maradona no hace mucho tiempo, recordando con mucha nitidez todo lo que había ocurrido hace 40 años.

¿Dijo o no dijo Gatti que Maradona era un "gordito"? No lo dijo. Al menos así, de esa manera, textualmente, taxativamente, no lo dijo. "Estaba en Santa Fe, tomando unos whiskies porque jugábamos contra Unión y a los pocos días enfrentábamos a Argentinos Juniors y le dije a un periodista: 'Si no se cuida, Maradona va a ser un gordito'. Yo no dije que era un gordito. Ni tampoco me equivoqué, porque terminó siendo un gordito, ¿o no?. ¿Por qué dije eso?, porque es cierto que Diego era un 'palito' en ese momento, pero tenía culo de gordito", dijo el Loco Gatti. Y así fue.

El otro protagonista de la anécdota es Oscar Bergesio. Que también se refirió al tema en varias ocasiones, con el aval inexcusable de lo que ha quedado escrito, su propia nota en El Litoral, publicada el 31 de octubre de 1980, nueve días antes del partido. Eran otros tiempos, en los que no existían las comunicaciones de ahora y las noticias no corrían como reguero de pólvora. Esas declaraciones llegaron tergiversadas a Buenos Aires. Gatti no le dijo a Bergesio que Maradona era un gordito y Bergesio tampoco escribió eso. El Flaco transcribió exactamente lo que el Loco le dijo. Fue en el marco de una extensa y muy jugosa entrevista, en la que se tocaron varios temas. El Loco, fiel a su estilo y polémico como siempre, no eludió ninguna respuesta. Pero vayamos a lo más importante. El que pregunta es Bergesio, el que contesta es Gatti.

-Para vos, ¿Maradona es un auténtico crack o un genio como dicen muchos?

-Maradona es muy buen jugador, el mejor del momento, a quien se está inflando de una manera increíble. ¿Sabés lo que me preocupa...? Su físico... Tengo la sensación de que en pocos años más no va a lograr contener su tendencia a ser un gordito...

Así contestó Gatti, pero como en aquél viejo entretenimiento del "teléfono descompuesto", llegó tergiversada la respuesta a Buenos Aires. La publicaron "en La Nación o La Razón, no me acuerdo bien", como dijo el propio Maradona, y eso incentivó al "10" a jugar uno de esos partidos increíbles e inolvidables, que no fueron pocos en su carrera sin igual.

La entrevista -que, según escribió el Flaco, duró dos horas- es imperdible. Gatti dijo algunas cosas, hace 40 años, que luego se cumplieron y que aún hoy tienen vigencia. No perdió su costumbre de criticar a Fillol, con el que mantuvo un duelo muy particular, porque nadie ignora que en ese momento eran los dos mejores arqueros del fútbol argentino. ¿Saben lo que dijo de Fillol?, que "su estilo no me gusta, los arqueros voladores están repasados de moda desde que aparecí yo. Cuando a Fillol se le corte la suerte que tiene, no podrá atajar ni en un equipo de oficina. ¿Sabés quién anda bien?, Pumpido. Ese tiene todas las condiciones, tiene buen físico, si pule algunos defectos, cuando yo abandone pasa al frente. Me gusta cómo le pega a la pelota, fabrica contraataques porque la pone donde quiere a la pelota... Si debo criticarle algo es su tendencia a tirarse más de lo necesario, pero tiene futuro...", dijo el Loco. Quizás no acertó mucho con el Pato, que mantuvo su innegable vigencia hasta el último día de su carrera. Pero con Pumpido no falló. Nery atajaba en Unión por ese entonces, se había ganado la titularidad el año anterior después de haber lidiado con otros grandes arqueros de los que fue aprendiendo cosas: el propio Gatti, Perico Pérez, Irusta, Biasutto. Al poco tiempo, fue convocado a la selección para acompañar a Fillol y Baley al Mundial de España.

Veamos estas frases que dijo Gatti en esa nota en El Litoral:

* "Antes había mayor cantidad de jugadores que te ofrecían la oportunidad de aprender. Por ejemplo, con Amadeo Carrizo se aprendía a atajar; con Ermindo Onega a jugar al fútbol; con Luisito Artime y Sanfilippo a definir... En cambio, ahora hay muy poco, el único es Maradona, no sale nada nuevo".

* "Con el plantel que tenía Unión en el '75, ahora saldríamos campeones al trotecito...".

* "Estoy de acuerdo conque los jugadores argentinos ya están ganando mucho más dinero de lo que permite el medio. Pero sería absurdo echarle la culpa a los jugadores...".

* "El antidóping es un acierto porque resulta muy necesario, pero lo elemental es que se aplique 'sin trampas'...".

* "En el Mundial del '78 prácticamente no hubo excepciones. Todos los planteles se estimulaban con algo...".

* "Mis mejores partidos en Santa Fe fueron contra Colón, cuando atajaba en Gimnasia, pero en el '67, cuando vine con River contra Unión, las hice todas" (N. de R: ese partido lo ganó River 1 a 0).

* "Yo me equivoqué una sola vez en la vida, cuando decidí ser arquero olvidándome que como nueve soy un fenómeno... El mejor delantero del mundo".

* "La selección actual -N. de R: recordar que la nota es de octubre de 1980- no me gusta cómo funciona. Depende exclusivamente de Maradona, pero falta trabajar en lo colectivo".

* "La noche de la derrota de Cassius Clay (ante Larry Holmes el 2 de octubre de 1980) lloré porque no me resignaba a aceptar una caída así. Fue el más grande de todos, pero si se propone retornar bien preparado, vuelve a ser el campeón..."

El Flaco Oscar Bergesio charlando con Hugo Orlando Gatti

"La locura de ser cuerdo..." fue el título de la nota. "Sigo siendo el mejor de todos y soy imitado un poco por todos, porque todos quieren imitar un poco del mejor...", fue otra de las frases del Loco. "Casi dos horas de charla que me hacen recordar que a todos los genios les dijeron locos...", fue el remate de la nota del querido Flaco Bergesio aquél 31 de octubre en las páginas de El Litoral.

Sin quererlo, sin pensarlo, el Loco le tocó la fibra más íntima a ese pibe de 20 años recién cumplidos que ya estaba "pintando" para crack, aunque nadie sabía a ciencia cierta hasta qué punto podía llegar y pocos imaginaban que iba a convertirse en lo que realmente fue. ¿Llegó tergiversado a Buenos Aires?, sí, llegó tergiversado. El Loco dijo lo que el Flaco luego escribió. Pero fue hace 40 años, sin la tecnología de hoy que hubiese permitido dimensionarlo de otra manera. Con mayor fidelidad. A Buenos Aires llegó que el Loco había dicho que Maradona era un gordito. Y a Diego se lo hicieron saber, lo "pincharon" y se enojó -futbolísticamente hablando- en serio. Dos goles de tiro libre, uno "cacheteando" la pelota y dejándolo parado a Gatti y un penal, fueron la seguidilla de goles con los que Maradona selló el triunfo de Argentinos (5 a 3) y se tomó desquite. "¡Me sirvió!", le dijo Maradona a Gatti, con la goleada y la actuación de 10 puntos consumada. Todo a partir de aquélla nota en El Litoral, que replicó en Buenos Aires y que motivó al que luego se convirtió en el mejor de todos. Una historia que Diego recordó hasta el último de sus días. Una historia que también se convirtió en una de sus grandes leyendas.