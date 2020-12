https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 20.12.2020 - Última actualización - 10:43

Colón vs San Lorenzo Castrilli también criticó el arbitraje de Merlos

El ex árbitro internacional, Javier Castrilli, tuiteó de manera contundente en contra del arbitraje de Merlos mientras se disputaba el primer tiempo del partido que se jugó en el Nuevo Gasómetro este sábado.

"Merlos en todo su esplendor: en 30 minutos 3 amonestados... los tres de Colón claro... a los 29 y a los 36 minutos Cristian Navarro (asistente de Merlos) le corta dos avances a Colón por posiciones adelantadas inexistentes...", fue el primero de los twitter.

Enseguida, Castrilli puso: "Penal que Merlos no le dio a Colón... capítulo II: Castillo, para vos eso no es penal???? En serio?????????? Me asusta", haciendo alusión al colega Hernán Castillo que fue el comentarista del partido para la TV.

Por último, ratificó que "El penal que Merlos no le dio a Colón es tremendo... a los 5 minutos del partido... claro ahora gana San Lorenzo...", cuando Bruno Pittón marcó el primer gol del partido.