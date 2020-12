Una voz que crece

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A sus 15 ya es célebre en las redes con versiones de temas populares, lo que le valió un elogio de Ricky Martin. Ahora estrenó “Sí es lo que quiero”, su primer single, creado junto a Chule Von Wernich y Marie Perticari. El Litoral charló con la joven para entrar en su mundo creativo.

Alma Giuliano lanzó al mercado su primer sencillo “Sí es lo que quiero”, creada junto a Chule Von Wernich y Marie Perticari. La cantante de 15 años expresa en esta canción su experiencia con las redes sociales y la relación con sus seguidores. El single está disponible en plataformas digitales desde el 9 de octubre, y cuenta con un videoclip subido a su flamante cuenta de YouTube que ya tiene -en menos de medio año- mas de 210 mil suscriptores, que se suman a sus más de 500 mil seguidores en Instagram y 470 mil en TikTok.

Después de un intenso 2019, en abril de este año, Alma subió un cover de la canción “Falta amor” de Sebastián Yatra junto a Ricky Martin, y grata sorpresa se llevó al ver que el cantante boricua había subido ese cover a sus historias, dejándole un cálido mensaje para ella.

De todo esto conversó El Litoral con esta oriunda de la ciudad de Campana: una carrera reciente con promesa de futuro.

Propuesta propia

-¿Cómo estás viviendo la salida del single?

-Muy contenta, porque sacar música nueva es algo completamente distinto a lo que yo venía haciendo, que eran covers: una versión un poco cambiada a mi estilo de una canción que la gente ya conoce; puede gustarte o no. Pero no dejar de ser que no es mío. En cambio la música propia es algo medio emocionante sacar, porque no sabés cómo va a responder la gente; y la verdad que mis seguidores, todas las personas que escucharon “Sí es lo que quiero” la recibieron muy bien, les gustó mucho, me llegaron un montón de mensajes muy lindos. Así que estoy muy contenta con todo lo que trajo la canción.

-Chule Von Wernich y Marie Perticari escribieron la canción. ¿Cómo se dio la relación con ellas?

-A Marie la conozco hace más de un año: ella es mi profe de canto, entonces me prepara siempre y me incentiva a seguir, me da la mejor vibra. Empezamos a hablar, le dije: “Quiero sacar mi primer tema”. Hablamos con Chule, que es muy talentosa y también es alumna de ella. Ellas empezaron a componerla, me preguntaban: “¿Te parece bien esto? ¿Te sentís cómoda? ¿Querés cambiar o agregar algo?”; y entre las tres lo fuimos armando.

Son dos personas muy talentosas en las que confío mucho, que conozco, y estoy muy contenta de que hayan podido formar parte. Porque aparte hicieron un trabajo increíble: “Sí es lo que quiero” tiene textuales palabras de todo lo que siento, y quedó una canción hermosa. Estoy muy contenta de haber podido compartirla con ellas.

-Repasa todo esto que te pasó rápido en este año y medio, dos años.

-Exacto. Habla de cómo me siento yo respeto de todo lo que pasó en este trayecto de dos años desde que comencé con la cuenta. Tanto lo que se puede ver por afuera, como es el tema fechas: en el 2019 empecé a cantar y empezó a darse todo; como también lo que yo veo desde mi punto. Hay cosas buenas y cosas malas, y elijo quedarme con todo lo lindo que me trae.

-Este año grabaste un cover de “Falta amor” de Ricky Martin y Sebastián Yatra, y en un momento Ricky lo compartió en una historia de Instagram. ¿Qué sentiste en ese momento?

-Un flash. Ricky es increíble, es un artista que todos sabemos que es enorme y tiene un talento increíble, una trayectoria gigante. A esa canción la conocía antes de que la saquen ellos dos, conocía la versión de Yatra solo. Me encantó, y yo había sacado un cover de otra canción de Yatra, “Ya no tiene novio”. Él la había visto y la había reposteado. Yo estaba recién empezando con las redes, para mí era un flash que Yatra lo hubiera visto: “¿Cómo le llegó? ¿Por qué Sebastián está reposteando un video mío?”.

Entonces cuando escuché “Falta amor”, la versión de ellos dos, me encantó y la grabé. Tenía esperanza de que Yatra lo viera, porque vio el primero; pero que Ricky Martin lo vea es otro nivel. No tenía esperanzas, porque hay mucha gente que lo sigue, hace su música y le sube cosas. Que justo pueda ver mi video, que encima lo haya subido y haya escrito ese mensaje tan lindo, la verdad es que fue muy shockeante.

-Aparte es una generosidad: podría decir “qué lindo” y no compartirlo.

-Podría haberle dado like, comentar algo; pero se tomó el tiempo de escucharlo, compartirlo, y escribir algo muy lindo. Fue un shock y estoy muy contenta.

Despegar

-¿Cómo empezaste en la música, y cómo fue el momento en que diste un paso más al empezar a compartir versiones en redes?

-En redes empecé en junio de 2018. Estaba en primer año de secundaria, tenía 12 años. Tengo una familia muy grande, y mi prima mayor era la que nos guiaba: éramos ocho primas mujeres en todas las reuniones familiares y bailábamos, cantábamos, actuábamos. Siempre estuvo eso muy presente cuando era chica; como un juego, obviamente.

Después el tiempo fue pasando, crecimos todas y todo eso se cortó. A los 10, 11 años comencé con clases de guitarra y de canto, y a los 12 quise hacerme la cuenta de Instagram y mis viejos no querían. Mi prima los logró convencer, así que ahí comencé oficialmente con la cuenta de Instagram, con covers.

-A los 11 empezaste a estudiar.

-Claro. Toda mi vida hice patín artístico, de los cuatro a los 11 años. Después me cansé, y dije: “Quiero probar con la guitarra”. Es lo primero que probé, me gustó, me enganché mucho. Después dije: “Quiero estudiar canto”. Obviamente el primer año de canto era más ir a un lugar a cantar con amigos que estudiar. Después obviamente me lo fui tomando más en serio, porque me di cuenta de que realmente me quería dedicar a eso.

A principios de primer año de secundaria, antes de comenzar con la cuenta, empecé a estudiar piano y lenguaje musical; y después el ukelele lo fui aprendiendo a medida que comencé con la cuenta: es un instrumento que se fue poniendo mucho de moda últimamente, lo veía y me interesaba; parecía bastante simple y como sabía la guitarra, “vamos a intentar”. Se fue dando todo a la par.

-Creaste la cuenta, empezaste a subir el material, tuviste una respuesta muy grande de seguidores; después se replicó en el canal de YouTube. ¿Esperabas eso o te sorprendió esa respuesta de un montón de gente que está ahí pero uno no conoce?

-Eso sí fue muy flashero. A veces me preguntan cuál fue el video que “la rompió”; no es que hubo un video que por alguna razón le gustó a la gente y empecé a crecer en redes, sino que fue algo que se fue dando con el tiempo.

Me había ido de campamento con el colegio una noche, dos días, no le daba ni bola al celular, lo dejé en mi casa. Ponele que salí con 5.000 seguidores y cuando llegué al otro día del campamento, que estaba muerta de sueño, en el auto mi vieja me dice: “Llegaste a los 7.000”. Había subido 2.000 seguidores en un día, para mí era una locura. Tengo eso muy marcado de cuando comenzó todo.

Ahí me empezó a seguir mucha gente, me llegaron comentarios de distintas partes del país y del mundo; se empezó a sumar mucha gente. Hay dos videos en particular que a la gente le gustó mucho: uno de los Auténticos Decadentes, “Loco (Tu forma de ser)”, y una de la Champions League.

En los medios

-De ahí pasaste a cantar en una presentación de “ShowMatch”. ¿Cómo fue la convocatoria?

-A fin de 2018, unos meses después de abrir la cuenta, empecé a trabajar con Paul Ferreyra, que era mi representante en ese momento. En marzo de 2019, cuando estaba por comenzar “ShowMatch”, me dice: “Tengo este casting, van a hacer una apertura y quieren unos chicos para cantar, ¿te interesa?”. Me dieron las canciones para hacer el casting, hice dos o tres pruebas, y me dijeron que quedé.

Ahí conocí a Marie Perticari, nos pasaron las canciones que teníamos que cantar, nos enseñaron la coreografía, ensayamos un par de veces y después fue el día de la presentación en vivo?

-¿Y lo de Alejandro Lerner?

-Muy loco también. Me lo presentó Paul, me dijo: “Tenemos un proyecto por los 30 años de los Derechos de los Niños de Unicef, y queremos hacer una canción con Alejandro Lerner”. Reunió a un grupo de chicos en el cual me incluyó. Lerner escribió la canción, en base de todo lo que tiene que ver con el tema, y nosotros le pusimos la voz: éramos siete contándolo a Alejandro.

Las dos experiencias fueron increíbles: son cosas que no me voy a olvidar nunca en la vida; de hecho creo que el 2019 fue, si no el mejor, uno de los mejores años de mi vida, fue muy flashero. Imaginate que cuando hice la apertura de “ShowMatch” tenía 13 años, de chica tenía cinco años y miraba fascinada el AquaDance. Y pensaba: “Fua, ahora tengo la posibilidad de cantar y hacer una apertura, haciendo algo que me gusta”.

Lo mismo con Lerner: es un artista increíble, muy talentoso; poder hacer una canción con él y después presentarla en la gala e ir a “Un sol para los chicos”, que es un evento re lindo (pude ver un montón de artistas en vivo). También todo lo que lleva la canción: tiene una causa muy linda, y estoy muy contenta de poder ser parte de eso y llevar ese mensaje.

-Fuiste tapa de revista también. ¿Cómo te llamaron para eso?

-Era muy chica, a principios de 2019. Me acuerdo que me escribieron de revista Tweens: “Te queremos hacer unas fotos”, qué se yo. Estaba recién comenzando, mi vieja no entendía nada. Pensaba: “¿Esto es verdad, es mentira, me están mintiendo, es peligroso, contesto, no contesto?” (risas).

-No les aceptes los caramelos.

-Por suerte mi vieja tiene mi cuenta abierta en su celular y siempre está al tanto de todo y me ayuda, mi papá también. Lo hablamos, vimos que era potable, que estaba bien, así que ya hice fotos dos veces con ellos y la verdad que me divierte mucho. Fue muy loco que recién empezando me digan: “Te queremos hacer unas fotos y vas a ser tapa”.

Referentes

-En Instagram subiste canciones con MYA y con Pedro Capó, entre otros artistas. ¿Cómo viviste cada uno de esos encuentros?

-Muy emocionada, porque no es poca cosa. Siempre que uno ve a un artista en vivo o se lo cruza por la calle decís: “Mirá quién está, vamos a pedirle una foto”. Entonces tener la posibilidad de cantar o de verlos en vivo...

A MYA los admiro mucho, los amo, creo que tienen un talento y unas canciones increíbles, los sigo desde que estaban en “Aliados”, y creo que son de mis mayores ejemplos nacionales a seguir. Cuando me dijeron que podía grabar un cover con ellos estaba que saltaba de felicidad.

Lo mismo con Pedro: de repente “Calma” es el tema del verano y me dicen: “Bueno, tenés la posibilidad de grabar con él”. Voy, ¿dónde firmo? Son experiencias increíbles, a cualquiera le gustaría estar al lado de un artista que admiramos; y tener la suerte y la posibilidad de hacerlo... más que agradecida.

-Grabarías un tema que ni te guste ni esté de moda.

-(Risas). Sí tal cual, con tal de conocerlos. Los ves ahí, y decís: “Fua, qué grandes que son”, artistas increíbles. Dejando de lado si podés grabar o no, tenerlos en persona, hablar dos segundos, verlos como humanos.

-También compartiste con Thiago Luna, un chico que está en el mismo camino que vos, más o menos de tu misma edad.

-Tiene un talento muy grande y lo quiero mucho. Empezamos juntos, él unos meses antes. De hecho es días más grande que yo, somos muy parecidos en todo. Así que estoy muy contenta de haber cruzado camino con él. Una de las cosas más lindas que me dejó la música en estos dos años de trayecto son las amistades y la gente que vas conociendo: gente hermosa que hace y disfruta lo mismo que vos. He ido con Thiago a fiestas de 15 de amigas que también conocimos por la cuenta y por los medios, y es muy divertido (y muy loco) estar con gente que le gusta lo mismo y que conociste por Internet.

-Hablaste de referentes. ¿Qué artistas nombrarías?

-Tengo varios. Ariana Grande es mi ídola en todo sentido: en cuanto a personalidad, música, carrera como artista. Me parece que es la uno, lejos. Mi banda favorita es Morat, de Colombia: los amo, me encanta su música, tiene una vibra muy linda. A Tini (Stoessel) y Lali (Espósito) también las admiro con todo mi ser, tienen carreras muy grandes: Lali trabajó con Cris (Morena) muchos años, hizo teatro, ahora hace shows y giras con sus discos. Tini lo mismo: con “Violetta” la rompió y ahora está sacando su música, hizo giras por Europa...

-No tenemos grieta entre Tini y Lali.

-Nada: las amamos a las dos. Es más: espero colaboración de las dos.

Sebastián Yatra, Aitana de España, Beret... la verdad que tengo un montón de artistas. Bueno, MYA, Maxi (Espíndola) y Agus (Bernasconi). Nombré muchos cantantes: Cris Morena es una mujer que admiro mucho.

Reflexión

-Estamos en época de balances. ¿En algún momento decís “mirá todo lo que logré en este tiempo” o va tan rápido que no se para?

-A veces vivimos muy a mil y no te das cuenta de lo que realmente está pasando. Te levantás y decís: "Uy, tengo que hacer esto, y me queda pendiente lo otro, tengo que hacer esto para mañana, también tengo esta tarea que hacer". Estás a mil, llega la noche, te acostás y estás fusilado: no te ponés a pensar en nada. Te levantás al otro día con el mismo ritmo.

Esta época del año en que se termina el colegio, llega el tiempo de vacaciones, cerrás año y empieza otro... Es más, tengo que admitir que me costó dejar el 2019: lloraba, más o menos. Estaba: “No puede ser que sea 28 de diciembre y esté por terminar 2019, que esté por empezar otro año distinto como 2020... que también: qué año...

-Seguro que no fue como 2019.

-Cerrarlo, empezar otro año escolar, ser un poco más grande, tener más responsabilidades, crecer un poco más en todo sentido, y dejar ir todas las experiencias que quedaron. Me tenía muy shockeada, no quería aceptar que había terminado. Y esta época del año es para reflexionar. En mi caso que no tengo colegio me acuesto tarde y me levanto tarde, tengo tiempo para estar pensativa a las tres de la mañana y reflexionar de mi vida. Creo que está bueno parar un poco todo el maquineo de estar todo el tiempo a mil, pensar en todo lo que tenemos y estar contentos con eso.

-Este año lo dejamos ir más tranquilos.

-Este año agradecemos: esperamos que llegue el 1 de enero (risas).

-¿Qué ves para 2021?

-Una cosa es lo que me gustaría ver, porque viste que uno tiene planes y de repente aparece 2020 con una pandemia... Seguir sacando música, seguir estudiando y perfeccionándome en todo lo que es artístico. Vamos a ver qué proyectos hay: ojalá muchas de las cosas lindas como tuvo 2019. Seguir cumpliendo sueños, metas, seguir creciendo.

-Que la próxima canción venga pronto.

-Viene pronto, en marcha. Esperemos que en enero o febrero: no quiero decir nada, porque por ahí se atrasa.