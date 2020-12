Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 20.12.2020

Aborto y exterminio

AMALIA ISSA

"Sobre la ley del aborto: Dios no permita que eso sea legal. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Porque al ser legal el aborto, nos vamos a empezar a matar entre los seres humanos, vamos a exterminar nuestra raza. Eso pienso. Será el colmo que sea legal matar. Yo digo que puede haber mil soluciones, pero no matar. Yo creo que esa mujer ya mayor que tuvo por desgracia esa experiencia (porque antes no había nada, ni cuidados, ni pastillas), quizás alguna vez tuvo que recurrir a esa maldición, lleva durante toda su vida, en su mente, corazón, esa desdicha; no se olvida nunca y vive pidiendo perdón a Dios por lo que hizo alguna vez, tal vez presionada por la circunstancia. Pero ahora no, porque hay de todo. Se pueden cuidar, tienen miles de cosas al alcance de la mano para evitar eso. Si esto es legal no se va a cuidar nadie, total después van a ir y le van a hacer el aborto gratis. Es una vergüenza lo que hace esta gente que nació acá en el 2002, 2003, gente que nunca pensé ver en mi vida, que son kirchneristas, feministas... Se habla tanto del femicidio, entonces el día de mañana van a querer legalizar la matanza de hombres. Ojalá Dios esté en la mente y corazón de esa gente que gana tanta plata para estar sentada ahí en el Congreso y que no voten esa ley, porque es el inicio para poder matar seres humanos".

Descomposición social y clandestinidad

LECTORA ATENTA

"Es preocupante la llegada del verano, las vacaciones y las reuniones de fin de año con los excesos, aglomeraciones, bailes, etc., etc. Todo esto de las reuniones clandestinas es signo de la descomposición social que abruma al país; que mientras unos luchan para salvar su vida de la pandemia, hay tantas personas que sufren, incluso mueren; con un personal de salud, sanitario, agotado, y con familias con enorme dolor por la muerte de sus seres queridos, hay otros que comen, se alcoholizan, bailan, organizan reuniones multitudinarias de manera clandestina. Aquí hay un vacío de autoridad en todos los niveles del Estado. Las autoridades deben hacerse cargo de sus responsabilidades y hay una enorme crisis no solo económica sino ética. Porque ¿a quién se le ocurre festejar la votación de la Cámara de Diputados, camino a lo que será o sería una ley que autorice destruir la vida que se procreó; y esto va tanto para las mujeres como para los varones, que se mantienen en la penumbra al margen de la situación, pero las vidas que se ciegan, que se quieren destruir es responsabilidad de madres y padres. Gracias por los espacios que El Litoral ofrece para la reflexión, que mucha falta les hace a los señores que gobiernan el país, a nivel nacional, provincial y aun municipal, porque la Municipalidad es una gran ausente en la ciudad".

Barrido, limpieza y mantenimiento, cero

MARÍA DE Bº EL POZO

"Por favor, le pido a la Municipalidad que haga presencia en el barrio El Pozo. Estamos completamente olvidados. Es una mugre por todas partes. El barrido de las calles deja mucho que desear, tenemos las calles rotas por todos lados, faltan luces en algunas cuadras. La limpieza es un capítulo aparte: el predio que bordea la calle Jiménez Assua es una mugre total. Hay basura de todo tipo alrededor de los contenedores, desde restos de residuos orgánicos hasta montículos de escombros, tierra, ramas, troncos; además de los yuyos altísimos. La villa es un tema fundamental a solucionar por parte de las autoridades municipales y provinciales. Hace unos días un grupo de 4 ó 5 hombres, con mujeres y criaturas del asentamiento se peleaban entre ellos con palos, en medio de la manzana 14 y 15 de nuestro barrio. En realidad perseguían a una mujer y le querían pegar. Se escuchaban gritos y gritos. ¡¡¡Tenemos invadido el barrio por una villa!!! Llamé a la policía, la que nunca llegó. Hace un tiempo, cerca de dos meses, vino una funcionaria y prometió que nos iban a instalar un destacamento en la zona donde estaba la parada de la Línea 2 y tendríamos Gendarmería, para controlar un poco a la gente del asentamiento y para evitar que se instalen más ranchos. Pero nunca aparecieron. Por favor, de una buena vez esta gestión tiene que hacerse visible en nuestro barrio y solucionar tantos problemas postergados que tenemos".

Felicitaciones

MARÍA CONSTITUYENTES

"Excelente artículo, Dr. Gustavo Vittori, como lo es todo lo que lo caracteriza: lucidez, conocedor a fondo de los temas y una escritura impecable que da al hueso. Yo aplaudo que aún haya periodistas de este nivel, con esta capacidad de análisis de la realidad sin pelos en la lengua. Algunos que les responden se les nota a la legua que lo intentan desesperadamente, pero no le llegan ni a la altura de los zapatos. Felicitaciones nuevamente, Dr. Gustavo Vittori".

Triste balance de 2020

DR. MARIO PILO

"Un aporte sobre la vida y el aborto: otro triste balance de este 2020, olvidable pero que no olvidaremos (y se repetirá con otros formatos, mientras avance una sociedad insolidaria, con base en un capitalismo globalizado sin ningún criterio por la cultura del bien común) es que este año en la Argentina pandémica y mal gobernada, aumentó un 20 % el número de femicidios. Interín, el feminismo ideológico camporista se preocupa por legalizar el aborto, lo que no podrá ser precisamente legal mientras exista el artículo 19 del Código Civil argentino. Nuestra asociación ha propuesto desde hace años la doctrina alemana y científica: hay vida mientras haya actividad neuronal. En el feto la hay recién a las dos o tres semanas de gestación; antes hay un huevo humano en proyecto que se llama cigota. No hay aborto en este supuesto, pues no hay vida neuronal, solo en el feto la hay. Creemos que dos o tres semanas es tiempo más que suficiente para solucionar la irresponsabilidad de un sexo sin cuidados. Por lo demás, hay causas múltiples de despenalización y no recuerdo caso alguno de condenas a mujeres o médicos por las llamadas prácticas abortivas".