Central campeón del Nacional 1980

Daniel Teglia, el delantero del "Canalla" dirigido por Ángel Tulio Zof, recordó el título logrado ante el Racing de Córdoba orientado por el "Coco" Basile.

El ex puntero izquierdo de Rosario Central Daniel Teglia, que integró aquel equipo que obtuvo el título del Campeonato Nacional de 1980 en una inédita final entre clubes del interior contra el Racing de Córdoba del "Coco" Alfio Basile, evocó la conquista, de la que se cumplen hoy 40 años, como "una gran alegría que se consiguió entre compañeros que venían juntos desde las divisiones inferiores".

"Esos logros son atemporales y no tienen que ver tanto con la gloria, que no sé bien qué implica eso, pero sí fue una gran alegría porque el logro se consiguió con el grupo de compañeros que venían juntos desde las divisiones inferiores", valoró en diálogo con Télam.

En este sentido, el también ex técnico de la primera y ex coordinador "canalla" explicó: "De los 11 y hasta de los 16 del plantel éramos casi todos jugadores del club que habíamos pasado por la pensión de Central, donde sufrimos privaciones y aprendimos a sobreponernos a un montón de adversidades".

Teglia recordó los bravos partidos de las divisiones inferiores contra clubes de barrio y abundó: "Íbamos a jugar en la Rosarina a canchas donde tuvimos que aprender a cuidarnos entre todos y donde no salías invicto si no te comías algún piedrazo".

El ex puntero oriundo de la ciudad santafesina de Villa Constitución, situada a 60 kilómetros al sur de Rosario, en el taco de la bota del mapa de Santa Fe, destacó luego: "Cuando empezamos a jugar en las divisiones inferiores de AFA era un lujo porque solamente te pegaban adentro de la cancha".

Con respecto al equipo campeón del Nacional del 80, Teglia reveló: "Yo tenía 21 años, soy categoría 59, y era el más joven, después del 'Gringo' Sperandío, que se había quebrado, porque los otros eran categoría 58 como el 'Patón' Bauza y el 'Tuna' Ghielmetti), y el 'Chiquilín' García, que era 57".

Consultado sobre el significado de aquel título con un gran equipo, Teglia sorprendió al opinar: "Más allá de Ángel Zof, era un grupo con mayúsculas con un gran maestro que se llamó Francisco 'Pancho' Erausquin (el coordinador de las divisiones inferiores), el tipo que nos llenó de convicciones".

Central goleó a Racing de Córdoba 5 a 1 en la primera final jugada en el Gigante de Arroyito y en la revancha perdió 2 a 0 en el ahora Mario Alberto Kempes de Córdoba, y cosechó su tercer título del torneo local.

Sin embargo, cuando tenía un plantel como para pelear la Copa Libertadores, el entonces presidente Víctor Vesco decidió transferir a sus principales jugadores, como Omar Palma y Edgardo Bauza, entre otros.

"Es imposible sostener la identidad cuando cambiás a los jugadores todos los años, si no sostenés a tus jugadores principales no podés tener aspiraciones. No fue casual que los equipos campeones hayan mantenido su base si abajo no tienen el recambio", advirtió Teglia.

"Yo soy de Villa Constitución, pero me considero rosarino en el sentido de que Rosario no acepta la mediocridad, por eso sus clubes son formadores de grandes jugadores", concluyó el actual coordinador de las divisiones inferiores de Central Córdoba de Rosario.