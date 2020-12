https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

MÚSICA No Te Va Gustar lanzará su décimo disco "Luz" en enero del 2021

La banda uruguaya de rock No Te Va Gustar prepara el lanzamiento de su nuevo disco, titulado “Luz”, para enero del año que viene y anunció el estreno de su primer adelanto “No te imagines” el 8 de ese mes. Se trata del décimo trabajo del popular grupo, en donde propone canciones atravesadas por un rock directo, con la identidad de la banda y búsquedas nuevas.

NTVG tenía planeado grabar un disco este año, y debido a la pandemia las circunstancias de la grabación cambiaron; ya que la idea original era registrarlo entre tours, en diferentes lugares del mundo. Buscando alternativas, finalmente decidieron montar un estudio de grabación en Estancia Vik, en la localidad uruguaya de José Ignacio.



El álbum fue grabado en 20 días de convivencia y en dentro de un entorno donde los músicos y su círculo más cercano respiraron música las 24 horas del día y trabajaron en detalle sobre cada idea. La producción es de Héctor Castillo y su proceso se completó entre Montevideo y Nueva York.





Aunque aún no se conoce la fecha exacta de salida del álbum, el 8 de enero se podrá escuchar "No te Imaginás”, su primer corte, que estará acompañado con un videoclip filmado durante la grabación “que muestra con fidelidad los dos pilares de No Te Va Gustar: la música como motor del proyecto profesional, la familia y los afectos como sostén de este grupo humano. El trabajo y el amor, hoy más que nunca".