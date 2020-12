https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.12.2020

8:40

Habrá un acto con autoridades gubernamentales Sancor Seguros celebra sus 75 años de vida

Un 21 de diciembre de 1945 nacía Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. en Sunchales (Santa Fe). Hoy, siete décadas y media más tarde, Sancor Seguros celebra su aniversario a través de dos eventos, reuniendo diversos acontecimientos en un mismo festejo.

En el acto protocolar programado para la mañana del 21 de diciembre, junto a autoridades gubernamentales, el Presidente y el CEO del Grupo Sancor Seguros descubrirán una placa alusiva a los 75 años de la aseguradora, así como la piedra fundamental del futuro Complejo Interreligioso, que estará emplazado en el desarrollo urbano Ciudad Verde y buscará fomentar el diálogo y mutuo enriquecimiento entre las diferentes religiones.

Más tarde, se llevará a cabo la inauguración del nuevo edificio del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES). El edificio está emplazado en un entorno privilegiado, en la avenida de acceso a la Urbanización Ciudad Verde de la ciudad de Sunchales. Luego de un proceso de construcción de aproximadamente 24 meses, se ha concluido este espacio que alberga las instalaciones del ICES y las oficinas de la Fundación Grupo Sancor Seguros, de la cual depende el Instituto.

El edificio tiene 2 niveles y 2.600m2 construidos y cuenta con 16 aulas con capacidad para entre 25 y 70 alumnos, Laboratorio de Física/Química/Biología, Talleres de Informática, un espacio para la Cooperativa Escolar, Mediateca, Cafetería con cocina completa, patio cubierto interior, patio exterior techado, patio exterior a cielo abierto, explanada de acceso, áreas verdes con jardín en todas las orientaciones, sala de profesores y oficinas administrativas.

En el diseño y ejecución de este proyecto se ha valorado muy especialmente el desempeño energético del edificio, así como la observación de procedimientos y estándares sustentables de construcción.

El edificio de ICES forma parte del proyecto del Campus Educativo Científico y Tecnológico, que estará compuesto en el futuro por la nueva Sede del CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social) y un Auditorio para uso compartido entre las instituciones, de fuerte presencia volumétrica en el entorno y una capacidad de 450 plazas.

Por la noche, los festejos continuarán con un evento virtual que será transmitido vía streaming a través del canal de YouTube de SANCOR SEGUROS.

El mismo incluirá un bloque íntimo con la participación de referentes de la Aseguradora y de su cuerpo de ventas; la presentación de un video institucional especialmente desarrollado para la ocasión y del libro de los 75 años de la Aseguradora, que recorre su historia con contenido interactivo, para culminar con un show sorpresa exclusivo que se desarrollará en distintos espacios del Edificio Corporativo del Grupo Sancor Seguros en Sunchales, la ciudad que lo vio nacer.

De esta manera, Sancor Seguros celebra su 75° Aniversario y el cierre de un gran año desde lo estratégico, pues encuentra a la aseguradora como líder del mercado y con renovadas proyecciones de crecimiento.

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Sancor Seguros se ha convertido en la principal aseguradora del mercado argentino, no solo por sus indicadores económicos sino también por lo referente a innovación y calidad de servicio. Este éxito de gestión y los logros obtenidos son la suma de 75 años de trayectoria en el mercado, donde se conjugan el esfuerzo y la visión de su cuerpo de ventas, empleados, funcionarios y consejeros, que día a día gestionan la cooperativa con los más altos estándares de eficiencia y calidad.

Sancor Seguros es una entidad jurídica cooperativa completamente independiente, conformada el 21 de diciembre del año 1945 en Sunchales (provincia de Santa Fe) y que se ha expandido regionalmente en el rubro asegurador, como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con la constitución de su sociedad controlada Prevención Salud y al sector bancario, con la adquisición del Banco del Sol.

Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, Sancor Seguros dio origen al Grupo Sancor Seguros, que lidera el mercado asegurador argentino con el 11% de participación.

Con una trayectoria basada en la seriedad, la atención personalizada, el desarrollo de coberturas según los más elevados estándares de calidad, la transparencia en el accionar y el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos con los asegurados, su amplia gama de productos contempla Seguros de Personas, Patrimoniales y Agropecuarios. Además, su profundo conocimiento de las características de las economías regionales le permite desarrollar coberturas adaptadas a las diferentes actividades productivas.

Sancor Seguros es líder del mercado asegurador con un market share cercano al 9%. En base al posicionamiento obtenido, se proyecta a futuro para continuar liderando el mercado, tanto en Argentina como en sus subsidiarias de Brasil, Uruguay y Paraguay. Trabaja con el mismo impulso, solvencia y visión con la que lo viene haciendo desde hace siete décadas y media, creciendo con recursos genuinos para dar servicio a sus 7.250.000 asegurados y a la red de más de 8.300 Productores Asesores (la más federal del mercado argentino), pero también para hacer crecer la familia de 3.300 empleados directos y, en base a su política de responsabilidad social, volcar excedentes de su negocio a las comunidades en las que opera.

Sus vínculos con el mundo cooperativo se extienden a numerosas instituciones, como ser: Alianza Cooperativa Internacional (ACI); Asociación de Cooperativas y Mutuales de Seguros de Las Américas (AAC/MIS); Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF); Consejo Provincial de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe; Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda. (CONINAGRO); INTERCOOP Editora Cooperativa Ltda.; Unión Internacional de Cooperativismo y Mutualismo Escolar (UICE); Asociación Federal de Educadores en Cooperativismo y Mutualismo (AFECYM); Célula de América Latina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar (CALCME) y, en el plano local, Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda.

En virtud del know how generado en la gestión del negocio a través de Sancor Seguros, ha sido posible la transferencia de conocimiento para el desarrollo de nuevas empresas. A partir de esa experiencia, se fueron desarrollando firmas que crean valor económico y social, y hoy son actores relevantes o en franco crecimiento dentro de sus propios mercados. Ejemplos de lo señalado son Prevención ART (creada en 1996 y hoy líder en Riesgos del Trabajo con el 20% de participación de mercado, siendo la más elegida por los empresarios argentinos); Prevención Salud (empresa de medicina prepaga que ya cuenta con más de 200.000 afiliados); CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, primera one stop-shop tech-incubator de management privado de América Latina que apoya la creación de empresas de base tecnológica en Argentina); Prevención Retiro (empresa de seguros de retiro); Fundación Grupo Sancor Seguros (entidad sin fines de lucro que desarrolla diversas actividades de bien público) y Punto Sur Re (que nació en 2011 y hoy se consolida como una de las principales reaseguradoras nacionales).

A lo largo de sus 75 años, Sancor Seguros obtuvo numerosos reconocimientos; entre ellos, el Premio Fortuna 2019 a la Mejor Empresa en el rubro Seguros y el primer puesto en los Premios Prestigio 2020 por decisión de los Productores Asesores, que nuevamente la eligieron como la Aseguradora más prestigiosa del país