Lunes 21.12.2020 - Última actualización - 9:24

Espectáculos Fede Bal quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Poco después de las 22 del domingo, Telefe dio comienzo una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity y Santiago del Moro mostró una misteriosa campana a la espera de los concursantes. Luego de eso, entraron al estudio quienes lucharon con uñas y dientes por no quedar afuera del popular reality culinario. De esa manera, llegaron el "Mono" de Kapanga, Leticia Siciliani, Belu Lucius, Fede Bal, Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano.

Luego de mucho suspenso, Damián Betular dijo: "Queremos que se relajen, y para eso vamos a hacer un juego muy simple, pero que tiene un beneficio muy grande". Dicho eso, Germán Martitegui les pidió que abrieran una bolsa que todos tenían en sus estaciones, y que en su interior escondía un rompecabezas con el logo del programa. Finalmente, Donato de Santis indicó: "El primero que lo termine, levante las manos y tendrá su beneficio". A los pocos minutos, Leticia completó la prueba y se convirtió en la ganadora de la primera etapa.

A continuación, Santiago les pidió a los participantes que abrieran la ya conocida "caja misteriosa", que escondía una gran variedad de ingredientes, pero ninguna receta. En ese momento, Donato anunció que iban a tener que "apelar al instinto", y Betular agregó: "Esos ingredientes son para preparar una ricota frita con salsa fresca de remolacha y puré de habas". Y ahí levantaron la campana, en la que se hallaba ese plato. Finalmente, Martitegui dijo que debían preparar una copia "exactamente igual no solo en la parte estética, sino también el sabor". La ganadora de la primera instancia, Leticia, tuvo la posibilidad de probar la ricota, lo cual le dio una gran ventaja.

Una noche accidentada

Pronto todos comenzaron sus respectivas preparaciones, pero las complicaciones y accidentes no tardaron en surgir. Bal se cortó la mano, y a Pachano comenzó a sangrarle la nariz, mientras entre risas Lucius exclamaba: "Esto se parece a Carrie". Más adelante, Martitegui intentó darle varias sugerencias a Bal, pero el participante se negó, aunque más tarde recibió los consejos de sus compañeras.

En la instancia de las degustaciones, la primera en ser convocada fue Sofía Pachano, que no dudó en confesar sus nervios. Luego de probar el plato, Donato rescató el "buen sentido de la estética, llegaste bastante cerca al sabor original". Al momento de llevar su plato, Vicky Xipolitakis sorprendió con un ligero cambio de vestuario que incluyó una pollera. En la devolución, le dijeron que el sabor de la torta de ricota no era el mismo, pero Martitegui sorprendió: "Aún así, está muy rico, aunque no es ni la textura ni el sabor original".

Muy desanimado, Fede Bal llevó su plato. Mientras confesaba todos sus errores, Donato le pidió que en vez de hacer eso, destacara sus puntos a favor. Muy severo, Martitegui le dijo que no quiso recibir su ayuda, pero sí la de sus compañeras: "Te gusta el papel de la víctima, con todas las chicas a tu alrededor". Finalmente, el jurado concluyó que la prueba no estaba lograda.

En su turno, Belu acercó su plato, y Martitegui aseguró que el plato estéticamente era "muy parecido al original". El Mono confesó también que cometió varios errores en su preparación, y el jurado no se mostró satisfecho. En último lugar, Leticia Siciliani recibió los elogios de los especialistas, y aunque no todos los ingredientes estaban bien, Damián resaltó: "Terminaste muy bien, quedó muy rico".

Al momento de comunicar los resultados, el jurado anunció que Leticia, Belu y Sofía, fueron quienes superaron la prueba con más comodidad. Aunque su plato no fue de los mejores, Vicky también logró el visto bueno de los especialistas. De ese modo, el Mono y Fede quedaron en la cuerda floja, pero el jurado dterminó que Bal sea el nuevo eliminado del certamen.