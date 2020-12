Entró en erupción el volcán Kilauea en Hawái

"Comenzó una erupción dentro de la caldera de la cumbre del Kilauea" poco después de las 21H30 (07H30 GMT), dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que informó de un terremoto de magnitud 4,4 cerca del volcán poco después de la erupción.

"La situación está evolucionando rápidamente y el Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO) emitirá un nuevo comunicado cuando haya más información disponible".

Imágenes divulgadas por el Parque Nacional de Volcanes de Hawái mostraron oleadas de humo rojo elevándose hacia el cielo nocturno.

El USGS advirtió de una "emisión significativa de ceniza volcánica a la atmósfera" y dictó código de aviación rojo para que los pilotos eviten la zona en torno al Kilauea.

View from the western rim of Kīlauea Caldera. Lava is erupting from a fissure in the NW wall of Halemaʻumaʻu crater and cascading into the deepest part of the crater, which had been occupied by a water lake (now replaced with a growing lava lake). pic.twitter.com/VKIFA1Npr0