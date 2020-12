https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bolsa de Comercio El precio de la soja subió $ 200 y cerró a $ 27.800 en Rosario

El precio de la soja cerró hoy a $ 27.800 en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una suba de $ 200 respecto a la jornada anterior, mientras que el maíz y el trigo operaron estables en términos generales.

De esta manera, la soja con entrega contractual se pactó a $ 27.800 por tonelada, $ 200 más que en la última rueda de operaciones.

En tanto, para enero se ofrecieron US$ 325 por tonelada mientras que en febrero US$ 320 y el segmento para la descarga entre abril y mayo se ubicó en US$ 310.

"La actividad comercial en el mercado de soja fue discreta en líneas generales", explicó la BCR.

Por su parte, el maíz con entrega disponible presentó un valor ofrecido de $ 15.000 por tonelada; en diciembre, el valor abierto de compra fue US$ 190, enero US$ 195 y febrero US$ 190.

En cuanto a la campaña 2020/21, la oferta de compra por maíz con entrega en marzo alcanzó los US$ 190; abril/mayo en US$ 185; con entrega full en junio, US$ 170; julio US$ 168; y agosto arribó a US$ 165.

En el mercado de trigo, los precios ofrecidos se mantuvieron estables en términos generales destacando el amplio abanico de posiciones abiertas de compra hasta julio del año próximo.

Por el trigo con entrega contractual y con entrega en enero la oferta se mantuvo en US$ 220 la tonelada; febrero se ubicó también en US$ 220, una baja de US$ 5 respecto a la ronda previa; y para la descarga entre marzo y julio el valor ofrecido fue de US$ 230.

Por último, el girasol se mantuvo en US$ 400 y el sorgo subió US$ 10 hasta los US$ 220 la tonelada por entrega entre abril y junio del 2021.

