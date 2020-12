https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.12.2020 - Última actualización - 19:24

19:20

La banda de pop sueca confirmó la noticia en la red al rendir homenaje a su "mejor amigo".

Tenia 60 años Falleció Pelle Alsing, el baterista de Roxette La banda de pop sueca confirmó la noticia en la red al rendir homenaje a su "mejor amigo". La banda de pop sueca confirmó la noticia en la red al rendir homenaje a su "mejor amigo".

Per "Pelle" Alsing, quien fuera baterista de Roxette desde su comienzo, murió a los 60 años de edad, informó Per Gessle.

Un comunicado emitido en las redes sociales de la banda, confirmó que Alsing, quien estuvo presente desde el disco debut de Roxette, Pearls Of Passion, detrás de los tambores; murió por causas desconocidas.

It is with sadness I inform u that our beloved Pelle Alsing has passed away. P was not only an amazing+inventive drummer helping us to create the Rox sound since Day 1, he was also the bestfriend u can imagine, a kind+generous man with the biggest heart beating for every1. Contd. pic.twitter.com/FFtVLHhgiW — Roxette (@TheRealRoxette) December 20, 2020

"Con tristeza les informo que nuestro muy querido Pelle Alsing ha fallecido", indica el comunicado difundido a través de la cuenta oficial de Roxette. Además, desde la banda destacaron que Pelle "era no solo un baterista increíble e inventivo que nos ayudó crear el sonido de Rox desde el primer día, también era el mejor amigo que pueden imaginar, un hombre amable y generoso con el mayor corazón latiendo por todos", reza el mensaje de Per Gessle.

Pelle protagonizó varios álbumes de la banda sueca, y actuó en vivo con ellos desde los años 80 hasta el 2010. A lo largo de su carrera, también actuó con artistas de la talla de Lisa Nilsson, Niklas Strömstedt y Ulf Lundell, además de ser miembro de la banda Ratata.

Alsing tocó en el primer álbum de Roxette Pearls of Passion en 1986 y estuvo con la banda para el disco innovador Look Sharp, con The Look, Dressed For Success y Listen To Your Heart. Per tocó en los primeros cinco álbumes hasta Crash! ¡Boom! Bang! en 1994 y regresó en 2012 para Travelling pero no para el último álbum de Roxette Good Karma en 2016.

La banda obtuvo grandes éxitos incluyendo los clásicos It Must Have Been Love, Joyride y Listen To Your Heart. Roxette ha vendido 75 millones de discos y ha logrado un increíble número de 19 éxitos en el Top 40.

Roxette se formó en 1978 y continuó interpretando y publicando música hasta 2019. Se convirtieron en la segunda banda sueca más exitosa comercialmente después de Abba, marcando éxitos con temas como It Must Have Been Love, Joyride Listen To Your Heart y The Look.

La muerte de Alsing llega un año después de que la cantante de Roxette Marie Fredriksson murió a la edad de 61 años, quien falleció en diciembre de 2019 por complicaciones relacionadas con un tumor cerebral que le habían diagnosticado en 2002.