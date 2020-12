"Pampita" y Benjamín Vicuña se sacaron una foto juntos y la "China" Suárez se enojó

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de que se viralizara una foto de Carolina Ardohain y el actor chileno en un acto escolar de sus hijos, comenzaron a circular versiones sobre el malestar de la Eugenia Suárez, actual pareja de Vicuña

Pampita y Benjamín Vicuña se cruzaron en un acto escolar de su hijo menor, Benicio, quien terminó el jardín. Para recordar el emocionante momento, la modelo compartió una imagen de la familia en su cuenta privada, pero alguien la filtró y se hizo viral en las redes.

Después de que se hiciera pública, Yanina Latorre reveló en "Los ángeles de la mañana" que la China Suárez, actual novia del actor chileno, estaba furiosa por la situación: "A Eugenia le molestó. ¡Yo no lo puedo creer! Le molestó la foto. Benjamín la llamó a Pampita y le dijo ‘¿para qué subiste la foto en tu Instagram privado? Ahora está publicada en todos lados’. Entonces cuando recibió el llamado de Benjamín, llamó a todos".

Sin embargo, la propia conductora de "Pampita Online" se refirió a la controversia en diálogo con "Intratables" y explicó lo sucedido: “En realidad, le pedí a la persona que me la robó de mi Instagram privado que la retirara. La retiró en un tiempo muy cortito pero ya se había viralizado".

“¿Hubo algún problema? ¿Te pidió Benjamín que la bajes?”, cuestionó el movilero del programa, a lo que Ardohain contestó seriamente: “No, nada, eso es todo mentira. Eso no pasó”. “Se dice que la China se lo pidió”, agregó el periodista.

“No, eso no pasó. Sí, como era una foto privada, cuando me doy cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamo y le pido ‘por favor sacala’. La sacó rápido, en una hora, pero ya la habían levantado los portales”, manifestó. "Nuestros hijos son nuestra prioridad absoluta, la felicidad de los chicos siempre va a ser lo fundamental y estamos muy enfocados en eso como padres. No es una foto que tenga algo extraño, solamente que era una foto que estaba en algo privado”, cerró la modelo sobre su familia.