https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.12.2020

20:27

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Comunicación con Assa

RUBÉN GUTIÉRREZ

"El reclamo es el siguiente: Assa no atiende absolutamente de ninguna manera, ni los teléfonos ni en la calle La Rioja, donde tiene sus oficinas, e invocan el motivo de la pandemia. Digo, ¿cuántos trabajadores de diversos rubros están trabajando? Entonces, no entiendo por qué ahí no hay aunque sea una guardia, o que se molesten un poquito en atender el teléfono. Hay gente que necesita urgentemente comunicarse con Assa y no lo logra, porque no contesta nadie".

****

Reclamo reiterado desde el 2018

LUCAS CABRERA

"Parezco José Vélez: un año más. Desde el 2018, vengo reclamando por el arreglo de Pasaje Gollán 10237. Porque tengo a mi nieta, que es discapacitada y no entran los servicios para llevarla a la atención correspondiente. Estoy cansado de reclamar por el arreglo del pavimento, no entran ni ambulancias ni remises. Lo único que pido es que tiren ripio en la esquina. Nosotros, con los vecinos, lo desparramamos. Gracias por publicar mi pedido".

****

Alejados del pueblo

SANTIAGO DEL BARRIO CENTRO

"Leyendo el diario veo que todos los diputados del peronismo eligieron a favor del aborto. Pienso qué alejados están de los valores de la gente común. Pensar que Perón un día les dijo que los únicos privilegiados son los niños. Para colmo, ese mismo día, los senadores peronistas de Santa Fe votaron la fórmula de gobierno para pagarles a los jubilados menos que la inflación. Me pregunto qué votarán estos dos senadores peronistas cuando discutan el aborto en unos días. Espero que los santafesinos recuerden todo esto el año que viene, que hay que votar, y que elijan bien su voto. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos".

****

Consulta por cambio de nombre

PABLO GIGLIOTTI

"Cambio de nombre del predio. Soy socio vitalicio del Club Atlético Colón, habiéndome enterado por los medios de que quieren cambiarle el nombre al predio ubicado en la autopista, hoy Ciudad Fútbol, pienso que debería convocarse a los socios para que sugieran un nombre, de acuerdo a sus sentimientos, y que el que salga más veces, ése sea el nuevo nombre. Todos tenemos el derecho a ser escuchados. Sería lo más legal y acertado. Muchas gracias".

****

El problema es poder hisoparse

ILEANA MARTÍN

"Por los medios se escucha que hay quejas por la suba de casos de Covid. Cuento mi caso: en febrero, estaba en Rosario con mi esposo y nos contagiamos. Estábamos muy mal y en determinado momento nos fue a buscar nuestro hijo, quien luego también se contagió. El 27 de febrero ya estábamos en Santa Fe y solicité el hisopado para nosotros. Como no venían, llamé 4 veces. Nos sentíamos muy mal. Cuando al fin vinieron a hisoparnos, la persona que lo hizo nos trató de mala manera, porque yo había insistido con el pedido. Ahora, mi empleada se siente mal, fue a hacerse atender y tampoco la hisoparon ni a ella ni a todos sus contactos, inclusive a mí, que nos vemos 4 días a la semana. En América Latina, Argentina es el país con mayor cantidad de casos, pero se está trabajando muy mal de parte del Estado. ¿Cómo van a detectar casos si no hacen el correspondiente hisopado? Así la pandemia no va a terminar nunca".

****

Falta de luminarias

GABRIEL

"En calle Francia, entre Salta y Mendoza, falta luz. Parece que estamos en Kosovo, no se ve nada. En Irán e Irak deben estar más iluminadas las calles que en Santa Fe. Otro tanto es el pavimento: las calles destrozadas. Les pido a los 17 concejales, al intendente, que se dignen a pasar por esta zona, a 3 cuadras de la Municipalidad. Están poniendo moños rojos por Urquiza... Hay que establecer prioridades... No es que a uno no le parezca bien esos ornamentos, pero hay cosas más urgentes. El otro día por bulevar había un solo hombre en el medio del sol con una palita tratando de arreglar un pozo. Es increíble. ¡Con la cantidad astronómica de empleados que hay en la Municipalidad y que se destine a un solo operario a hacer ese tipo de arreglos! Tiene que haber coherencia, sentido común. Para eso los votamos. Hay quienes hace 18 años que están enquistados en la banca de concejales. ¡¡Tengan un poco de consideración por la gente!! Gracias por el espacio".