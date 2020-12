https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.12.2020

No llegaba a ese monto desde el 31 de mayo

El Banco Central compró US$ 125 millones y en las últimas once ruedas suma más de US$ 300 millones

Banco Central de la República Argentina. Hace mucho que se usa como un quisco. Esa no es su función. Crédito: Télam



