"La adoración de los Reyes Magos", de Rubens. Luego de encontrar a Jesús y presentarle su homenaje, "recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes". Crédito: Captura de Internet

Por María Teresa Rearte Navidad Cuando Jesús nació el mundo estaba agitado y turbulento, como lo está en nuestro tiempo. También hoy hay personas y actitudes obsesivamente empeñadas en destruir la vida humana concebida, como Herodes lo estaba en matar al Niño.

Cuando Jesús nació el mundo también estaba agitado y turbulento, como lo está en nuestro tiempo. Posiblemente eran otras las formas de la agitación. Pero también había personas en las calles y en las tabernas, por causa del censo que menciona el evangelio (Cf Lc 2, 1). Las figuras destacadas -hoy distantes para nosotros- eran el emperador César Augusto. O el rey Herodes.

También hoy hay personas y actitudes obsesivamente empeñadas en destruir la vida humana concebida, como Herodes lo estaba en matar al Niño. Recordemos la visita de los Magos, que luego de encontrar a Jesús y presentarle su homenaje, "recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, y volvieron a su tierra por otro camino." (Mt 2, 12).

Sobre el Nacimiento de Jesús el evangelio dice que "mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su Hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada." (Lc 2, 7). En el mundo actual constatamos que entidades y organizaciones integradas por personas política y socialmente de derecha y de izquierda tienen un objetivo común: reducir la población mundial en beneficio de los países más desarrollados y más ricos. No es una novedad la existencia de grupos de poder con ambiciones de dominar a la humanidad. La Sagrada Escritura ya nos habla de los "poderes de este mundo." Sin caer en fundamentalismos ni simplismos, es evidente que sin lugar para Dios tampoco hay lugar para el hombre.

El Nacimiento de Jesús es una Buena Noticia para la humanidad. Pero no debe inducirnos a una almibarada celebración navideña. La alegría cristiana por el Nacimiento en el tiempo del Dios Salvador no debe eclipsar la conciencia de la realidad mundana contraria a la vida que nos rodea. Aún en nuestro país, en el que la urgencia por legalizar lo que eufemísticamente se abrevia con la sigla IVE es a todas luces clara. También perversa en medio del sombrío panorama impuesto por la pandemia del coronavirus, con su secuela de muerte y sufrimientos. E incluso con la inexplicable y escandalosa falta de un plan seguro de vacunación para la población más vulnerable. Y que exhibe una vez más la insolvencia de quienes gobiernan. En la que –además- se mezclan partidismo político, ideología y salud de los argentinos.

LA ENCARNACIÓN DEL VERBO

En el evangelio del Domingo 3º de Adviento (Jn 1, 6-8. 19-28) se pudo leer el amargo reproche de Juan el Bautista: "En medio de ustedes está Aquél a quien no conocen" (v. 26). En esta Navidad en medio de la pandemia, es insoslayable recordar el mensaje de la celebración Urbi et Orbi del 27 de marzo pasado dado por el Papa Francisco en la plaza de San Pedro. Luego de leer el evangelio de la tormenta calmada, el Santo Padre se preguntaba en qué había consistido la "poca fe" que Jesús reprochaba a los discípulos.

Si meditamos lo que el Papa dijo en ese momento para toda la Iglesia y el mundo, comprenderíamos que podemos incurrir en el mismo error de los discípulos. Y mereceríamos el mismo reproche de Jesús, si en medio de la tormenta tan inesperada como violenta del covid-19 que se abate sobre el mundo, olvidáramos que no estamos solos en la barca y expuestos a los embates de la pandemia.

El evangelio de la Misa del día de Navidad que es el de Juan 1, 1-18 es particularmente significativo, porque se refiere a la Encarnación del Verbo.

Es necesario meditarlo para redescubrir qué significa. Cuál es su mensaje. Sin entrar en explicaciones teológicas ni en dogmas, el sentido simple y primordial de este pasaje referido a la Encarnación del Verbo es que: "La Palabra se hizo Carne. Y puso su Morada entre nosotros." (v. 14) Esto significa ¡que Dios vino al mundo! ¡Que vino a morar entre nosotros! Que, por lo tanto, no estamos solos. Y que de este Acontecimiento hizo su propio nombre, que es: ¡Emmanuel! ¡Dios con nosotros!

Contemplemos al Señor en la humildad del pesebre de nuestras iglesias o de nuestro hogar, en medio de las recomendaciones aconsejadas para la actual situación sanitaria. Esta es la fiesta de la humildad de Dios. Para contemplarlo con espíritu de verdad, hagámonos pequeños y seamos sencillos de corazón. Él es la causa de nuestra alegría. No el Papá Noel importado desde lejanas y ajenas latitudes, que –categóricamente- no tiene que ver con la fe cristiana. Es parte de la colonización cultural que nos invade si no somos conscientes y responsables.

Jesús que ha nacido es la salvación para la humanidad (Cf Lc 2,11). Alegrémonos por la celebración de su Nacimiento.

Que El dé salud y esperanza al mundo. Consuelo a quienes han perdido a sus seres queridos. Y que en esta pandemia que a todos nos amenaza fortalezca nuestra fe en la vida eterna.

