https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.12.2020 - Última actualización - 4:19

4:15

Brindaron una charla a profesionales que cuidan ancianos Fiestas y adultos mayores: será clave "gestionar" las cargas emocionales

¿Cómo actuar en las fiestas de fin de año frente a los adultos mayores? ¿Cómo cuidarlos y contenerlos, en dos fechas que movilizan fuertemente las subjetividades? Éstos fueron algunos ejes de una charla que organizó el municipio y que brindaron dos especialistas a profesionales y familiares abocados al cuidado de personas mayores.

Las estrategias de contención emocional y afectiva para lograr momentos de disfrute fue uno de los puntos abordados, sin perder de vista la importancia de los cuidados sanitarios. Luciana Galán es licenciada en Terapia Ocupacional e integra el equipo de la Dirección de Adultos Mayores de la secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social municipal. Explicó que las figuras del cuidador y del familiar referente son centrales en el cuidado de quienes atraviesan distintas enfermedades y situaciones. "Las fiestas interpelan mucho al adulto mayor y a la persona que lo está acompañando desde las emociones", dijo.

Galán planteó además que el traslado de la persona mayor a otro domicilio para las fiestas también puede ser una dificultad a sortear: "hay que hacer todo un preparativo si se la va a trasladar. La persona que está arraigada a su casa tiene que ir a festejar a otro lado que no es su casa, no es su ambiente, no está su cama por si se quiere recostar o no está su baño, no son sus platos ni sus vajillas. Esto suele atravesar mucho la índole de las emociones. Si hay algo que esté programado y planificado, seguramente será exitoso -aseveró-. Lo que nosotros proponemos es construir , con el cuidador y el familiar, estrategias para optimizar el recurso interno que tiene cada uno".

Mariela Sánchez es psicóloga especialista en adultos mayores, y junto a Galán participó de la charla. Dio su aporte poniendo la mirada en el cuidador domiciliario, quien "viene con toda una carga emocional, con todo un bagaje de tener que poder hacerse con esa práctica, que va a tener características particulares porque no es un día usual".

"Hay que reflexionar sobre cuáles serían las mejores estrategias y cómo se podrían construir contextos más saludables para lograr que la persona mayor tenga un rol protagónico dentro de este festejo, para que se pueda atender a su singularidad, y sobre todo que se puedan gestionar las emociones de un modo más saludable", cerró Sánchez.