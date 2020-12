https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la muerte de Diego Maradona Claudia Villafañe, y un emotivo regreso a Masterchef Celebrity: "Sé que esto me va a hacer bien"

La muerte de Diego Maradona conmovió al mundo entero y, en especial, a su entorno familiar. Claudia Villafañe, quien estuvo casada durante 20 años con el astro del fútbol, fue una de las más afectadas y es por eso que suspendió por unos días su participación en el reality Masterchef Celebrity. La madre de Dalma y Gianinna se puso al frente de la organización del velatorio del Diez, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre en la Casa Rosada, y el entierro en el cementerio privado Jardín de Bella Vista. En los días posteriores se dedicó a la contención de sus hijas.

Pero el 30 de noviembre, como buena profesional, Claudia grabó su regreso al reality de Telefe, que fue emitido el lunes. Al comienzo del programa, Santiago del Moro le dedicó unas sentidas palabras. “Antes de arrancar la competencia de hoy, quiero recibir a ella, Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau”, comenzó el conductor, al tiempo que sus compañeros la aplaudían con fuerza. Y siguió: “Todo lo que opino yo y lo que opinan los argentinos ya lo conocés, tu entereza, tu don de gente, tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá, defendiendo tu lugar aquí en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, habla de quién sos vos. Te quiero, estamos con vos, estamos orgullosos de que formes parte de este programa, de esta casi familia ya, y para adelante, siempre. Fuerza, que la tenés, y la vas a seguir desplegando como todas las noches acá, en este que es tu lugar, Clau”.

Emocionada, la abuela de Benjamin Agüero dijo una palabras: “Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”.

Por otra parte, sus compañeros también le dedicaron conmovedoras palabras. Uno de ellos fue el Mono de Kapanga: “Claudia demuestra el compromiso asumido, le va a hacer bien”.

Para finalizar, la ex del Diez declaró emocionada en el estudio: “Ojalá pueda seguir avanzando, no sé de qué se trata esto, cómo viene esta semana que estamos los ocho, somo ocho y estamos todos los días, y bueno, veremos... Voy a poner todo lo de mí como siempre puse hasta ahora”. En el backstage de la emisión, aseguró: “Es algo mío y algo que me hace bien y estar entre los ocho finalistas está buenísimo después de venir durante meses luchándola todas las semanas y estoy muy contenta”.

Cabe recordar que el 25 de noviembre, día del fallecimiento de Maradona, el programa se grabó con normalidad, aunque como ya se mencionó, sin la presencia de Claudia. En ese episodio, que fue emitido al aire el 17 de diciembre, los otros participantes decidieron rendirle tributo a la leyenda del fútbol, cada uno a su manera. El Polaco, por su parte, lució una gorra con una foto del astro con la camiseta de la selección Argentina.

Al notar el gesto, Santiago del Moro lo hizo pasar al frente y pidió un aplauso para “el gran” Diego y el cantante alzó sus brazos al cielo, se tocó la gorra y envió un beso a cámara. Cuando regresó a su isla, el músico no logró contener las lágrimas. De inmediato, Del Moro tomó la palabra e hizo una especial mención hacia la madre de Dalma y Gianinna. “Antes de empezar la competencia, de comenzar a jugar con ustedes -le dijo a los participantes- les cuento que falta alguien acá: Claudia Villafañe. Por razones de público conocimiento, no va a estar esta noche. Fuerza Clau, te extrañamos y acá estaremos esperándote para cuando regreses a brillar como siempre”, indicó el conductor y repitió: “Fuerza Clau”. Entre la conmoción y la tristeza, todos los participantes presentes aplaudieron y le enviaron sus condolencias a su compañera. “No está Claudia. Un golpe para todos los que la empezamos a conocer en estos meses. Es un día muy triste”, agregó Martín Fabio, popularmente conocido como El Mono de Kapanga.