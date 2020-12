https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.12.2020

8:50

La obra, que se realizará sobre la Ruta Provincial 16-S, cuenta con un presupuesto oficial cercano a los 46 millones de pesos y su plazo de ejecución es de seis meses.

Departamento Caseros Licitan la construcción de un puente sobre la Cañada Los Leones La obra, que se realizará sobre la Ruta Provincial 16-S, cuenta con un presupuesto oficial cercano a los 46 millones de pesos y su plazo de ejecución es de seis meses.

El ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, realizó la apertura de sobres de la licitación para la construcción de un puente sobre la Cañada Los Leones, en la Ruta Provincial 16-s, a unos 10 kilómetros de San José de la Esquina, en el departamento Caseros, obra que cuenta con un presupuesto oficial de 45.810.496,36 pesos.

Ante el colapso de la alcantarilla existente, se proyectó un puente de hormigón armado para poder evacuar el máximo caudal del cauce del río, con el fin de mejorar las condiciones de circulación en el tramo de 42 kilómetros que conecta con la localidad de Firmat, ingresando al departamento General López.

Al respecto, el administrador de Vialidad, Oscar Ceschi explicó que "los puentes Bailey se utilizan para atender una emergencia, por eso no pueden utilizarse más de 6 ó 7 años. Y este puente en particular fue realizado hace muchísimos años, por eso, entendemos que teníamos que resolver esta cuestión. Esta obra no sólo beneficia a los pobladores de la localidad, sino a todos los productores de la región, que no van a tener que realizar 100 kilómetros más para llegar a destino”.

“Es fundamental renovar la infraestructura de estos lugares. Todas las zonas necesitan un mantenimiento apropiado y desde Vialidad estamos para resolverlo. Esto es lo que queremos desde nuestra gestión, llegar a cada rincón de la provincia con las obras que necesita la gente", concluyó Ceschi.

Ofertas

Se presentaron 5 empresas oferentes: MEM Ingeniería S.A. cotizó la suma de $ 53.197.789,01; Pibeco S.A. cotizó $ 40.971.712,20; Menara Construcciones S.A. cotizó $ 43.443.506,12; Coirini S.A. ofertó $ 40.907.590,11; y Empresa Constructora Pilatti S.A. cotizó por $ 37.657.901,12.

Obras

Con un presupuesto de $ 45.810.496,36 y un plazo de ejecución de 6 meses, el puente contempla más de 21 metros de longitud con una calzada de 8,30 metros de ancho, veredas de 1,5 metros por lado, y los correspondientes accesos.

Durante la ejecución de las obras, se dispondrá de un puente tipo Bailey para permitir el tránsito diario. Por su parte, la infraestructura la constituyen dos estribos con 12 pilotes de hormigón de 60 centímetros de diámetro, fundados a una profundidad adoptada para absorber cargas verticales, de frenado y de empuje de suelos, según estudios correspondientes.

En tanto, a las tareas complementarias se incluye la demolición de las obras y alcantarillas existentes, retiro de especies arbóreas, construcción de terraplenes y barandas metálicas de defensa.