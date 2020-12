https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.12.2020 - Última actualización - 9:18

9:17

El Gobierno de la Ciudad acompaña a los comercios de la ciudad, con la ampliación de horarios.

Nuevo Decreto Esperanza: de cara a las fiestas ampliaron horarios de atención para comercios El Gobierno de la Ciudad acompaña a los comercios de la ciudad, con la ampliación de horarios.

La Intendente de la Ciudad rubricó un nuevo decreto por el cual amplía el rango horario en los que los comercios de la ciudad, habilitados para funcionar pueden hacerlo.

En los considerandos del nuevo decreto la titular del ejecutivo local ratifica posibilidad atendiendo al pedido realizado por las cámaras empresarias que nuclean al sector.

“Les solicitamos a todos, tengan la mayor responsabilidad y cumplan y hagan cumplir los protocolas sanitarios correspondientes, para que esta nueva flexibilización no traiga inconvenientes al sistema de salud, sabemos que así será por esto generamos esta instancia” explicó Ana María Meiners.

Los nuevos horarios

Según se desprende del articulado del decreto los comercios podrán abrir sus puertas en los siguientes horarios: Comercios mayoristas y Minoristas: de lunes a sábados de 8 a 22 horas. Comercios de cercanía (rubro alimentos) que sean atendidos por sus dueños y que no superen los ciento veinte (120) metros cuadrados de superficie: de lunes a domingos de 8 a 01 del día siguiente hs

Otros comercios minoristas que sean atendidos por sus dueños y que no superen los ciento veinte (120) metros cuadrados de superficie: de lunes a domingos de 8 a 22 hs.

Inmobiliarias, Peluquerías, Manicuras, Podólogos, Cosméticas, Profesiones Liberales (incluidos mandatarios, corredores y martilleros), Sindicatos, Entidades Gremiales Empresarias, Obras Sociales, Administración de entidades deportivas y de Universidades: de lunes a sábados de 8 a 22 hs.

Actividades de elaboración y venta de productos de panificación: de lunes a sábados de 5 a 22 horas. Actividades deportivas y artísticas: de lunes a domingos de 6 a 1 del día siguiente. Desde los 12 años. Agencias de quiniela: de lunes a sábados de 8 a 22 horas.

Farmacias y estaciones de servicio: quedan exceptuadas del cumplimiento de los horarios dispuestos.

Bares y restaurantes: Horario de Apertura 7 AM todos los días. El horario de cierre de domingo a miércoles es de 1 horas del día siguiente para el ingreso de clientes, debiendo cesar toda actividad a las 2 horas. El horario de cierre de jueves a sábado y vísperas de feriados/días no laborables es de 4 AM para el ingreso de clientes, debiendo cesar toda actividad a las 5 AM.

Expendio de helados de lunes a domingos de 7 a 2 horas. Servicios de Delivery de Alimentos: hasta las 1 AM. Jardines maternales de gestión privada de lunes a domingos de 7 a 21 horas. Colonias de vacaciones y Talleres de verano de lunes a domingos de 7 a 21 horas.

Registro municipal de proveedores

El titular de la cartera de Hacienda, Dr. Luciano Rezzoagli, confirmó la formalización de un Registro Único de Proveedores para 2021. El mismo se creará a partir del 01 de enero.

Todos aquellos interesados en proveerle productos y servicios a la Municipalidad de Esperanza deberán inscribirse en el mismo, para esto tendrán que acercarse a la Dirección de Compras y Suministros a fin de realizar el trámite. Este Registro tiene como objeto disponer de información centralizada, suficiente, oportuna, verificada y actualizada de los proveedores municipales, para tener seguridad y eficiencia en la contratación. Además, se pretende agilizar los trámites de compra, tener mayor transparencia y generar mayor participación privada.

Información y transparencia en tiempo real

El proveedor estará informado de todos los llamados de compra relacionados a su rubro y podrá observar la compulsa de precios de aquellos procesos en el que hubiere participado garantizando la transparencia y la información actualizada.

Además, cabe destacar que ante la Municipalidad y la comunidad en general, formar parte del Registro de Proveedores representa una evidencia o prueba de confiabilidad y seriedad en las operaciones económicas que la misma realiza.

Las inscripciones se podrán realizar desde el 01/01 y por 90 días, el reempadronamiento será en julio de 2021.