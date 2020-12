https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

45 años del Grupo Movimientos Show virtual y solidario de danza

El miércoles 23, a las 20, el grupo santafesino de danzas Movimientos, liderado por la profesora Alicia Torga Hinojosa, celebrará sus 45 años de vida con un “Mega show virtual y solidario”.

Bajo el lema “De pantalla en pantalla para todas las pantallas”, el encuentro virtual recreará las tradicionales galas de fin de año que Movimientos escenificaba todos los diciembres de manera presencial en el Teatro Municipal 1ero. de Mayo, de la ciudad de Santa Fe. Y este año, además con el condimento especial de que cumple 45 años de vida este espacio artístico creado y liderado por la profesora, bailarina y coreógrafa Alicia Torga Hinojosa.

Participarán en el streaming alumnas, exalumnas y egresadas de Movimientos. Y el encuentro con la danza promete sorpresas desde Chile, Suiza, España (del país vasco y del Principado de Asturias, donde la profesora Torga Hinojosa se formara académicamente) y Cuba. Y en nuestro país hay participaciones (los exalumnos de Movimientos se cuentan por miles a lo largo de casi medio siglo) desde La Plata, Buenos Aires, Paraná, Rosario y, desde luego, Santa Fe.

Destacan la participación de eximios bailarines y coreógrafos, como Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España y de Edgardo Trabalón, primera figura del Ballet Estable del Teatro Colón, entre otros.

Alicia Torga expresó, sobre la organización del evento: “Jamás pensé que una celebración tan importante iba a ser virtual y en este contexto. Pero los cumpleaños se festejan y este año cumplo 45 años con la danza y al frente de Movimientos. El año que viene, en todo caso, será el cumpleaños 46, pero ya no el 45. Así es que no quería dejar ir el año sin este encuentro. En la primera parte del espectáculo que preparamos, habrá una historia de Movimientos; y en la segunda parte, las huellas, las que dejaron quienes ya no están y las que dejan los actuales integrantes. Así es que estaremos felices de compartir con todos y entre todos este cumpleaños con la danza”.

Para conectarse a la trasmisión del evento, o para mayor información, los interesados deben comunicarse por mensaje de texto al WhatsApp 3426107829.