Tango conjugado en presente

La Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, dirigida por Claudio Duverne, cierra su ciclo virtual “Encuentro con la Orquesta” junto a la cantante Andrea Eletti y el violinista Ramiro Gallo, interpretando una composición de este último. El Litoral aprovechó la ocasión para conversar con los artistas y adentrarse en la actualidad del género.

La Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Perla del Oeste, cierra su ciclo virtual “Encuentro con la Orquesta” con una interpretación de “Sin pétalos”, del compositor y violinista santafesino Ramiro Gallo, que participó de la grabación, que contó con la voz de Andrea Eletti, verdadera gestora de la reunión. Dicho material se conocerá el próximo miércoles 23, desde las 9 de la mañana

Reencuentros

El ciclo vino a suplir la falta de actividades en vivo “decidimos trabajar en producir material virtual, cosa de seguir trabajando y en contacto con el público”, cuenta Claudio Duverne, pianista y director de la Orquesta. “Con este son siete videos, y la propuesta era invitar a algún cantante que no tengamos la posibilidad de trabajar normalmente: hubo gente de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ahora Andrea de Santa Fe. Tenemos esa posibilidad porque somos ocho integrantes como planta fija, y no tenemos un cantante estable. Entonces para cada show vamos rotando los cantantes, invitando a gente nueva”.

El trabajo no fue particularmente fácil: “Con los músicos de afuera hablamos vía WhatsApp; y una vez que tenemos grabada la base los cantantes desde su casa o algún estudio grababan y mandaban la pista, acá yo mezclaba todo, imagen y sonido. Al principio, que todo era más estricto, cada músico de la Orquesta grabó desde su casa, con los arreglos previamente conocidos (otros los escribí y di las indicaciones de cómo tocarlos), y grababa la base del piano para que tengan idea de cómo sonaba. Cada uno lo trabajaba en su casa y después se grababa sonido y video en forma casera, con un celular. Ya más a fin de año nos pudimos juntar en un teatro a ensayar, incluso ya se puede hacer espectáculos: el viernes 11, por el Día del Tango, estuvimos tocando al aire libre”.

Y agrega: “Para cerrar el ciclo nos pareció muy buena idea terminar con todos artistas santafesinos: la convoqué a Andrea y propuso cantar este tema de Ramiro. Dado el vínculo que tenemos con él, y que ella es muy amiga, le pidió que participe también. Entonces sumó su violín, además de ser el autor. Es un tema que está en uno de sus últimos discos, que es ‘Sin pétalos’ (lo había cantado Lidia Borda). Ahora lo interpretamos con el arreglo original de él: en el disco había una formación similar a la nuestra, entonces me pasó los arreglos y directamente los tocamos”.

Por su lado, la cantante comenta: “Como siempre trabajo con la Orquesta fui invitada por ellos para cerrar el ciclo que ellos venían haciendo con diferentes cantores del país. Hemos compartido proyectos como ‘Entre Gardel y Piazzolla’, los diez años de la Orquesta en la Legislatura. Gestamos juntos con Cultura de la Provincial en el Día del Cantor Nacional el video de “El día que me quieras” (el 24 de junio)”.

Sobre el convite, Gallo manifiesta: “Lo que hice fue responder con entusiasmo a la propuesta de Claudio y principalmente de Andrea: es una amiga de muchos años, amiga de mi familia. No vivo en Santa Fe hace mucho tiempo, pero desde acá se ven los ecos de todo el trabajo que ella hace, que es sostenido. Tiene un interés por mi trabajo, entonces me siento agradecido cuando me convocan para cualquier cosa que tenga que ver con mi tarea artística o docente. Para mí significa proyectar un poquito hacia Santa Fe lo que estoy haciendo hace muchos años, porque soy santafesino. Las posibilidades de proyectarse hace el pueblo natal es difícil, debido a nuestra realidad cultural, económica. Cada vez que surge algún llamado digo que sí, y más si es de gente Como Andrea. A Claudio lo conozco por el trabajo que vienen haciendo en Rafaela: estuve hace años tocando con la Orquesta El Arrastre, y vi lo tanguera que es la ciudad”.

Pintura del presente

En torno a la elección de “Sin pétalos”, explica Eletti: “Cuando me invitaron propuse al director que podamos abordar ese tango de Ramiro que siempre tuve ganas de cantar. Y seguir ratificando que el tango está vivo en sus nuevos intérpretes y sus nuevas composiciones: con sonidos contemporáneos, con historias contemporáneas que reflejan lo que es la sociedad de hoy. Y seguir aportando a la expresión de un género que es clásico, que tiene grandes poetas, grandes momentos en la historia (la ‘época de oro’, Piazzolla) pero que no quedó en eso: se siguen produciendo obras, y en este caso rescato que podamos como santafesinos cantar una obra de un gran santafesino que nos representa a nivel nacional y en el mundo”.

Ramiro recapitula: “Ese tema lo hice hace muchos años, está grabado en el disco que hice con la Orquesta Arquetípica, con Lidia Borda. No sé qué ha pasado con este tema, pero mucha gente se ha sentido atraída por él, tocada o sensibilizada. En su momento fue uno de los que más elogiaron cuando salió el disco, y gratamente para mí ha sido reversionado muchas veces. Como no podía ser de otra manera, Andrea escuchó el tema, le gustó, y quiso grabarlo. En este sentido lo que más me interesa remarcar es que el tango es una música actual: sigue fluyendo con la gente, con el tiempo; en todas las épocas tiene expresiones que tienen que ver con nuestro lugar y nuestra época”.

Sobre este punto es enfático: “Es muy remarcable que Andrea elija un tema que, más allá de que sea mío (lo que me da mucha alegría) podía ser cualquiera compuesto hoy: es una decisión muy sabia y además mucho más arriesgada que grabar cualquier versión de los clásicos. Que obviamente son parte de nuestros imaginarios, arraigados en nuestros corazones y sensibilidades. Pero la única manera de seguir hablando en nuestro idioma, que es el del tango, es seguir creando cosas nuevas; y elegir una composición de hoy me parece una decisión artísticamente muy comprometida. En realidad debería ser lo natural, pero no es lo que pasa”.

Y amplía: “Cuando armé mi quinteto hace 20 años jamás pensé en hacer otra cosa que sean mis propias composiciones: tengo mucho que decir en ese aspecto. Sin embargo el tango se volvió con el tiempo una música un poco reiterativa; no por el tango, que no tiene la culpa, sino por distintas circunstancias que ver con lo artístico, con cuestiones económicas: es más fácil armar un grupo, hacer clásicos y tocar en tanguerías o en giras donde se aplaude enseguida lo conocido. Lo de Andrea me parece una elección que va acorde con una artista que busca encontrarse con su realidad en esta época y con sinceridad y compromiso”.

Estilos personales

El Litoral aprovechó a consultar a Gallo sobre quiénes son para él aquellos compositores que están diciendo algo con un lenguaje propio en el tango: “El peligro de hacer nombres es dejar afuera gente muy valiosas. Tienen todos estéticas distintas: como en la década del 50 había tantas orquestas diferentes, hoy en día pasa algo similar. Tenés históricos como Víctor Lavallén, bandoneonista que tocó diez años con Osvaldo Pugliese desde el 59; tiene 85 años y es un compositor fenomenal, de quien podemos aprender cosas. Lo mismo con Néstor Marconi”.

Más acá en el tiempo, “quizás como pionero del tango canción me gusta mucho lo que hace Javier González con distintos poetas (como Alejandro Schvartzman), que encontró en Patricia Barone, su compañera en la vida y en los proyectos artísticos una voz inigualable. Un poco después apareció el ‘Tape’ (Alfredo) Rubín haciendo canciones.

En la parte instrumental “hay un santafesino a la vanguardia de todo, un musicazo impresionante, menos conocido en el público que en los músicos de tango: Santiago Vera Candioti: es guitarrista de mi quinteto, pero está haciendo un camino propio muy importante. Después puedo mencionar a Agustín Guerrero; Fabián Bertero, otro santafesino, de Esperanza; Pablo Estigarribia: un pianista, virtuosísimo, que hace temas instrumentales fantásticos. Hay de todo, como Julián Peralta, que tiene el grupo Astillero; Andrés Linetzky, un pianista que compone. Hace poco estuve en la casa de Bernardo Monk, saxofonista: admiro su valentía de incorporar el saxo al tango: no es un sonido muy arraigado en la tradición del tango, y sin embargo él lo hizo desde un lugar de mucho rigor estilístico; si bien su instrumento no es de los más tradicionales su lenguaje está bastante anclado a lo tradicional, y al mismo le pone algo muy novedoso desde lo tímbrico; al mismo tiempo estéticamente está en un borde interesante”.