Video: una enfermera se desmayó en vivo tras recibir la vacuna de Pfizer

La vacunación contra el coronavirus comenzó en Estados Unidos esta semana y una enfermera de Tenesse fue de las primeras en ponérsela.

La vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos comenzó esta semana tras la autorización de la vacuna de Pfizer. El personal sanitario fue el primer sector en vacunarse y la jefa de enfermería del CHI Memorial Hospital de Chattanooga, Tenesse, Tiffany Dover, se atrevió a inocularse la dosis en directo.

Después de ponerse la vacuna y dar ejemplo ante las cámaras de televisión que grabaron el momento, dirigió unas palabras a la pantalla. Mientras la entrevistaban, comenzó a sentirse mal y de pronto, se llevó la mano a la frente visiblemente aturdida. "Lo siento, me siento algo mareada… Lo siento", decía.

A los pocos segundos, Dover apartó el micrófono y cayó rotunda al suelo. Al tiempo que se desmayaba, dos compañeros del hospital acudieron inmediatamente a socorrerla. Una vez recuperada, la mujer explicó que ese desmayo no fue nuevo para ella, ya que suele desmayarse a menudo cuando siente dolor. "Me cogió de repente. ¡Ahora me siento bien! Para mí es algo habitual", comentó después.

Sus compañeros también quisieron aclarar que la reacción de Dover no tuvo que ver con la vacuna. "Es una reacción que puede ocurrir con mucha frecuencia con cualquier vacuna o inyección", indicó el doctor Jesse Tucker, director del departamento de cuidados críticos del mismo hospital.