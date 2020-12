https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.12.2020

11:34

Las consecuencias físicas del campeón Fórmula Uno: Hamilton reconoció que perdió cuatro kilos por el Covid-19

El actual campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, señaló las consecuencias que le trajo haber contraido coronavirus y entre ellas fue la pérdida de peso y de masa muscular.

"Físicamente me afectó de forma masiva, nunca me sentí tan fundido, mi cuerpo no estaba bien" remarcó el británico.

Por último el piloto de Mercedes expresó "He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando cogí la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay ganancia".