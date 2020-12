Escándalo en Montevideo por indisciplina masiva en el plantel de Nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una docena de futbolistas de Nacional, de Montevideo, rompió la burbuja sanitaria instalada en la concentración del plantel antes del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores que el "Bolso" perdió 6 a 2 ante River Plate.

La información publicada por el diario El País, de Montevideo, en su suplemento deportivo Ovación, indica que un grupo de 12 futbolistas de Nacional, entre los que se encontraban algunos referentes, mantuvo el domingo 13 del corriente mes un encuentro con tres mujeres en las instalaciones del hotel donde se estaba llevando adelante la burbuja sanitaria, porque al jueves siguiente debían disputar la vuelta contra River.

Las tres mujeres se habían hospedado en el hotel donde concentraba la delegación "tricolor" ese mismo domingo, después de la derrota ante Peñarol por el campeonato uruguayo. Ese encuentro en el que existió consumo de bebidas alcohólicas, finalizó abruptamente cuando irrumpió en el lugar el entrenador interino Jorge Giordano, quien reprendió severamente a sus dirigidos por el hecho.

Por eso fue que esa misma noche un referente que formaba parte del grupo de jugadores en cuestión intentó hablar con el entrenador y pedirle disculpas por lo sucedido, pero no logró su objetivo. Y al día siguiente el manager general Iván Alonso, ex delantero de River Plate, de Argentina, solicitó una reunión con todo el plantel, del que forma parte el goleador argentino Gonzalo Bergessio, y no solamente con el grupo transgresor, y con el cuerpo técnico, para hablar sobre lo ocurrido, en el mismo hotel donde Nacional estaba concentrado, antes de asistir al entrenamiento en el predio de Los Céspedes.

En esa reunión, sin embargo, la charla derivó hacia otro canal, el de los cuestionamientos a Giordano por la forma de plantear los partidos, más allá de que en las próximas horas la comisión directiva presidida por José Decurnex tendría decidido relevarlo por un entrenador principal.

Mientras tanto, las autoridades de Nacional fueron citadas para concurrir al Ministerio de Salud de la Nación para dar explicaciones por este hecho que, por la pandemia de coronavirus, puso en riesgo no solamente a los involucrados, sino a la población uruguaya en general.

Con información de Télam