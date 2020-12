Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los ciclistas y las bicisendas

LIDIA MONTAGNINI

"Cruzar avenida Freyre con las bicisendas es un albur. Hace unos días, un ciclista se llevó por delante un cochecito donde iba una criatura. Por supuesto, huyó. No tienen frenos ni espejo retrovisor, ni luces, está todo en desorden. Algunos, circulan por la vereda, otros a contramano. Hace un tiempo, increpé a un ciclista que circulaba a contramano; me contestó que están autorizados para ello. Realmente, si esto es así es el caos total. En Roma y en las ciudades más importantes de Italia se prohibió el acceso al centro de bicicletas, por la cantidad de accidentes que provocaban y embotellamientos que aumentaban la contaminación ambiental. En calle Junín, entre Rivadavia y 25 de Mayo, al mediodía no se puede respirar de los gases de los vehículos que circulan a paso de hombre por causa de los ciclistas. La Municipalidad tendría que contratar a un ingeniero urbanista para que ordene un poco esto".

Buenos vecinos

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"Los vecinos de calle Domingo Silva al 1700 han ornamentado los frentes de sus casas con arreglos navideños. Es muy bonito lo que hacen y los felicito, porque siempre tienen esta iniciativa, también en otras fechas, que da cuenta del concepto de armonía, bien social, buena vecindad, que tienen estas personas. Diferente es en la zona de calle Mitre, esquina Córdoba, donde el delincuente que todos conocemos sigue impunemente dejando basura, suciedad, etc., que demuestra el desorden que tiene en su cabeza, en su interior; mientras, la Municipalidad y el gobierno provincial son indiferentes al estado de la ciudad en esta y otras zonas. Los vecinos deben llamar al 911 cuando ven al sujeto que anda merodeando la zona, porque todos sabemos quién es y sabemos también que anda buscando o pensando qué maldad va a hacer y luego desaparece rápidamente. Gracias al diario por el espacio para realizar estos comentarios".

Responsabilidad colectiva

LECTORA ATENTA

"Leo las noticias sobre las medidas dispuestas por las autoridades municipal y provincial, y me parece que son tímidas medidas y una falta total de prudencia, de visión, sobre la función de gobernar o de conducir una comunidad. Los informes del coronavirus dan cuenta de que continúa la infección o el contagio en toda la zona de la ciudad de Santa Fe. Eso va a ser peor después de las mal llamadas Fiestas de Navidad y Año Nuevo, incluso porque se ha paganizado la Navidad, las personas quieren fiesta, comer, beber, bailar, descontrol, concentraciones, etc. Pero la pandemia es como una guerra, deja heridos, enfermos, siembra muertes. Hay familias sumidas en el dolor por la pérdida de sus seres queridos. Hay daños que se comprueban y se conocen en la sociedad, en el comercio, en las industrias, etc. Tienen que tomar conciencia porque si no no se va a acabar con este problema. E incluso el tema de las prometidas vacunas es muy incierto y no nos debe extrañar, porque a mí tampoco me infunden confianza, ni el ministro de Salud de la Nación, ni otros funcionarios que actúan en la materia y esta provincia vive subordinada a todo lo que dispone el gobierno nacional. Pido por favor que publiquen los comentarios que uno hace, porque yo tengo mucho miedo a los días posteriores a estas fiestas, a que hace calor, etc., y la gente se descontrola. Todos piensan en el lisito, en los bailes, etc., pero no tienen responsabilidad social".