Menos compradores por el paro en los puertos El trigo lideró las subas en Rosario y cerró a US$ 225 la tonelada

El trigo lideró la suba de precios en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al macar una mejora de US$ 5 hasta los US$ 225 la tonelada en el segmento contractual, en una jornada que contó con menos compradores debido a la continuidad del paro en los puertos exportadores que ya lleva dos semanas.

De la misma manera, las entregas pactadas para enero y febrero aumentaron US$ 5 y alcanzaron los US$ 225 la tonelada.

Luego, para la descarga entre marzo y julio el valor ofrecido se ubicó en los US$ 230 la tonelada, sin variación respecto a la rueda previa.

Por su parte, la soja con entrega contractual se negoció a $ 27.800 la tonelada.

Por el maíz con entrega en diciembre se negoció a US$ 190 la tonelada, mientras que enero se pactó a US$ 195 y febrero a US$ 190.

En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la mejor oferta de compra por el cereal con entrega en marzo alcanzó nuevamente los US$ 190; abril y mayo, US$ 185; junio y julio, US$ 170; y agosto, US$ 165.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 y el sorgo a US$ 210 la tonelada.