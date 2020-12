El Senado avanzó con la Ley Tributaria 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.12.2020

21:13

Trabajosa negociación para llegar al recinto. El radicalismo marcó diferencias sobre el gravamen al juego on line. También con el artículo que modifica la ley de Presupuesto para habilitar el pase a planta del personal contratado hasta este fin de año.

Fueron y vinieron, quitaron artículos, retocaron otros; en oficinas y pasillos hubo reuniones hasta que finalmente el despacho de la Comisión de Presupuesto sobre la Ley Tributaria 2021 llegó al recinto del Senado con diferencias en dos artículos que deberá resolver la Cámara de Diputados.

Así con la aprobación del mensaje sobre la Ley Tributaria 2021, el Senado dio el primer paso y esperará el martes próximo por si la Cámara de Diputados trata y reforma el expediente, volver a pronunciarse. Las diferencias quedaron plasmadas en la redacción del artículo 8 que incluye entre las actividades alcanzadas por Ingresos Brutos a todo lo digital aunque disponiendo que no sea el usuario el sujeto imponible. No obstante, la bancada radical votó en rechazo del artículo no por el concepto general del gravamen sino por entender que la modalidad del juego on line -autorizado a los tres casinos- debe estar autorizado por ley y no por decreto. Fue el jefe de la bancada, Felipe Michlig, quien aclaró específicamente el voto y recordó que el bloque de diputados presentó una denuncia penal por la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo a las tres casas de juego.

La otra diferencia estuvo en la redacción del artículo 56. Otra vez fue Michlig el encargado de explicar que la redacción ya modifica la ley de Presupuesto 2021 votada el mes pasado. Es que el Ejecutivo habilita la incorporación "a planta permanente del Estado a los agentes que actualmente se desempeñan como personal contratado o transitorio de acuerdo a lo establecido en los convenios paritarios celebrados al 31 de diciembre de 2.020 con los distintos sectores que integran el sector público". La ley de Presupuesto dejó esa facultad hasta el 31 de diciembre de 2018. La oposición no aceptó la nueva fecha y seguramente el tema será revisado en Diputados.

El ahora dividido bloque justicialista se reunió en la mañana con el ministro de Economía, Walter Agosto, para intentar un acuerdo ante los planteos de la oposición. Alcides Calvo y Rubén Pirola fueron los encargados de la negociación. A la tarde, el Ejecutivo mandó al Senado al secretario de Finanzas, Jorge SImón, y al titular de API, Martín Avalos. Hubo reuniones varias entre los tres grandes sectores de la Cámara buscando un amplio entendimiento. Finalmente el acuerdo total no llegó y se resolvió salir al recinto con esas diferencias.

En sus discursos, tanto Calvo como Pirola y Michlig, valorizaron la importancia de buscar mediante el diálogo un consenso; celebraron las coincidencias a la hora de explicar los alcances de lo votado. Todos destacaron que no habrá mayor presión impositiva el año que viene; que es una ley para tratar de ayudar a los sectores más afectados por la pandemia y que garantiza la estabilidad fiscal para pymes e incorpora a las empresas del conocimiento.

El clima político -navideño para algunos- llevó a enmendar la votación del comentado artículo 8 cuando advirtieron que no fue aprobado. Es que siete radicales votaron el rechazo del artículo; los seis justicialistas del bloque Juan Domingo Perón se abstuvieron y hubo cinco votos favorables al texto. Los asesores del bloque radical advirtieron lo ocurrido y en acuerdo entre los jefes de bancada se acordó enmendar la votación. Fue así que el bloque Juan Domingo Perón prestó tres votos para poder mantener el artículo que será revisado en Diputados. "Esto es fair play" les dijo Michlig a la bancada oficialista.

"Esta ley no sube la presión tributaria a los santafesinos, al contrario en algunos casos será menor" dice Calvo al señalar que se ha retirado el factor de convergencia en el caso del Impuesto Inmobliario a pedido de las entidades ruralistas. "Esta Cámara antes de fin año aprobó el Presupuesto, esta ley y la adhesión al Consenso Fiscal" dijo el representante de Castellanos. Michlig destacó la estabilidad fiscal para pymes y Pirola destacó el espíritu de diálogo que hubo en el cuerpo.

Cabe señalar que el proyecto girado a DIputados incluye una nueva moratoria. En los diferentes capítulos el texto fija los nuevos parámetros para el Impuesto Inmobiliario 2021 tanto Urbano como Rural; produce algunos cambios en Ingresos Brutos, dispone algunos alivios para contribuyentes del Régimen Simplificado afectados por la pandemia; y fija algunas reformas en Sellos y Patentes. Un capítulo aparte es para el régimen de estabilidad fiscal para pymes y otro para las excepciones para actividades afectadas por la pandemia, especialmente lo ligado a gastronomía, turismo y entretenimiento. El capítulo final es para promocionar la economía del conocimiento siguiendo los lineamientos de la norma nacional recientemente promulgada.

Rechazo

El senador Armando Traferri primero, y la vicegobernadora Alejandra Rodenas, después, salieron a rechazar las expresiones del abogado del legislador, José Luis Vázquez, quien afirmó que "Perotti no va a terminar su mandato".

"No voy a aceptar esa frase de ninguna manera; respeto a mi goberndor. Lo que dijo Vázquez corre pura y exclusivamente por su cuenta" aseguró Traferri. "Lo repudio" señaló Rodenas desde la presidencia del cuerpo quejándose del daño que hacen los exabruptos a las instituciones, a la democracia y a la división de poderes.

"Está aconsejado por el diablo, que es Sain, y tiene una megalomanía grave que lo lleva a su suicidio político. Perotti no va a terminar su mandato, acuérdense lo que yo le digo, no se puede tener una actitud de esta violencia contra los compañeros que lo llevaron al sillón que ocupa", declaró Vázquez a una radio de Puerto General San Martín.

Otro descargo de Traferri

El senador por San Lorenzo, Armando Traferri, leyó ante sus pares durante 38 minutos la presentación realizada ante la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, pidiendo sean apartados de la causa que lo tiene mencionado junto a un capitalista del juego ilegal a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Los acusó de haber perdido la imparcialidad, de mentir y de sembrar falsedades. Además señaló que ambos fiscales ameritarían un proceso de disciplinamiento. Volvió a cuestionar al ministro de Seguridad, Marcelo Fabián Sain, a quien insistió en vincular con tareas de inteligencia. "Atrás de los fiscales está Sain, asesorándolos".

Recordando el afiche de Perotti "paz y orden" dijo que es igual al "pobreza cero de Macri".

Ya sobre el final dijo no tener problemas en someterse a una investigación pero no de parte de esos dos fiscales.