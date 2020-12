"Las compañías de seguros del país entendieron nuestro mensaje"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata y actualmente se desempeña como Secretario de Finanzas de la Nación,en el gabinete Económico de Martín Guzmán.

En el marco de los festejos por los 75 años de Sancor Seguros, el Diario El Litoral y Mirador Provincial, dialogaron con Diego Bastourre, integrante del gabinete económico que compuso el Ministro Martín Guzmán.

Ese equipo está integrado por: Raul Rigo en Hacienda; Diego Bastourre en Finanzas; Haroldo Montagu en Política Económica; Roberto Arias en Política Tributaria; Sergio Chodos, representante ante el FMI.

-Se va un año sensible. Y, más allá de las cuestiones técnicas Diego, cuando te juntes con la familia, seguramente se mezclará orgullo y responsabilidad de estar en una función clave para el país en el peor momento de la historia por la pandemia....

-Sí, la verdad que ya era toda una responsabilidad asumir un cargo como al que fui convocado, que me representó una alegría, un desafío. Es así, me acuerdo que a los dos meses de gestión, estábamos instalando los equipos, todavía no habíamos terminado de contratar a la gente, terminando de definir estructuras y cosas que son necesarias para el trabajo. Se va un año muy difícil, porque tampoco tenés la gente para trabajar, nosotros nos tuvimos que readecuar muy rápidamente a la pandemia, hicimos la primera licitación completamente online, que era un proyecto que anteriormente se venía pensando, para que la gente pueda trabajar desde la casa. Tuvimos que mudarnos al teletrabajo. En mi caso, con más de 100 personas que tengo a cargo. La realidad es que lo pudimos hacer bien, lo pudimos hacer rápido, obviamente con algún costo en términos de aprendizaje, pero la verdad que la respuesta, por lo menos desde el Ministerio, fue buena, la gestión, rápidamente se logró. Pasamos el año así: parecía que en algún momento se iba a terminar pero se nos va el año así, con ésta dinámica.

-El mensaje del Ministro Nicolás Trotta resultó de una honestidad habitual, porque nos recordó a todos cómo entró Argentina a esta pandemia y desnudó una realidad de Argentina que todos ven. Es muy difícil encontrar un funcionario que hable así, digamos, en carne viva...

-Bueno, a él le toca gestionar algo muy complejo, con, obviamente, una capilaridad, con problemas que el Ministro detalló que bueno, tal vez, en mi cotidianeidad éso no figura, porque bueno, al ser de distintos ministerios, tenemos una tarea muy específica, muy centralizada, por decirlo de alguna manera. Me imagino los desafíos que tienen otros funcionarios, con esa carga de responsabilidad tan grande, como la educación, que realmente ha sido muy difícil.

-¿Cómo impacta lo que estaba proyectado la teoría, mirando el presupuesto 2021 y llevado a la práctica con todo esto que ocurrió en la pandemia? ¿Qué se podrá realizar y qué no se podrá realizar?

-Nosotros tuvimos que hacer una reasignación significativa, no solo de los números del presupuesto. Arrancamos 2020 con distintas ideas en cuanto a las proyecciones, y, la realidad fue, que tuvimos que ir modificando eso, digamos, de manera bastante abrupta. Me tocó personalmente acompañar al Ministro en el proceso de la reestructuración de la deuda, y bueno, éso nos fue marcando, de alguna manera, indicando el pulso de la negociación. También lo hizo lo que pasaba en el mundo, cómo fuimos reestructurando la visión de nuestros alrededores, de nuestra propia visión. Hubo que adaptarse y tener algún grado de flexibilidad para moverse dentro de lo que son los lineamientos y los pilares. Lo hicimos como Ministerio y como Gobierno, pero obviamente adaptados a la realidad, poniendo un fuerte foco en la protección de los más vulnerables, en este contexto tan complejo.

-¿Pór dónde pueden pasar las exigencias del Fondo? Digo, mirando a futuro...¿qué imaginan?

-Bueno, nosotros con el Fondo estamos llevando un diálogo colectivo, a diferencia de lo que hizo el gobierno anterior, estamos desarrollando un diálogo comprensivo que, por ahí toma un poquito más tiempo que lo que llevó la otra gestión...que fue rápido, muy veloz, y cuyas consecuencias son muy conocidas. Digamos, estamos haciendo un proceso muy ordenado. El diálogo fue muy constructivo con ellos, y creemos que hay una comprensión de cuál es la situación por la que atraviesa la economía argentina en ésta pandemia en particular. Pero también que los problemas que tenemos vienen de antes y que algunas de las cosas que necesitamos hacer necesitan también miradas comprensivas. Con el contexto actual, creemos que lo vamos a poder lograr, y creemos que lo vamos a desplegar en nuestro programa de gobierno.

-¿Qué impresión causa venir a Sunchales y ver desde el sector privado como tracciona esta iniciativa del Grupo Sancor Seguros que destacaban los oradores, desde el Ministro Trotta hasta el Gobernador Perotti mismo?

-Me pasa algo muy particular con Sancor Seguros, que es algo que también vale la pena que lo comente. Nosotros hicimos, en paralelo a las reestructuraciones, tanto de la ley externa y la ley local, algo muy distinto en cuanto a la deuda en pesos. Consideramos que el evento de reperfilamiento llevado a cabo por el gobierno anterior había sido un error, porque había dejado consecuencias muy importantes; y que además necesitábamos comenzar a desarrollar nuestra propia moneda. Y nos parecía que la mejor manera de llevar a cabo ese desarrollo era tratando de reestructurar la deuda, que era una opción que muchos analistas preveían. En ese sentido, nosotros tuvimos un acompañamiento muy importante de todo el sector asegurador en general, incluyendo Sancor Seguros: ya en el mes de diciembre nos empezamos a juntar con las empresas de seguros, con los bancos y la verdad que desde el sector de los seguros ellos muy rápidamente entendieron todo. Es que, como siempre pensamos, hay estrategias y hay decisiones que en la cooperación funcionan. Nosotros teníamos que explicarle al mercado que queríamos comprar el compromiso, pagar la deuda en pesos, pero que íbamos a necesitar cierto acompañamiento en las tasa de renovación, porque, como recordarás, cuando comenzó esta administración, las tasas de interés que habían eran muy altas, porque ya venían muy altas. En un mercado que no está normalizado es muy difícil pedir dinero fresco. Hubo todo un proceso de diálogo, muy fluido, sobre todo durante diciembre y enero. La verdad que el de los aseguradores es un sector que entendió muy rápidamente los beneficios de la estrategia de acompañamiento. Al principio, a las compañías de seguros había que llamarlas. Ahora, con todo normalizado, fue todo muy sencillo, hay un gran acompañamiento del rubro de los seguros.

-Estamos en un paisaje "verde" que has recorrido, en estas pocas horas, acá en Sunchales. ¿Cuál es el mensaje puntual para el sector del campo?

-Estamos atravesando las últimas semanas del año, con datos que creemos que son muy positivos; hay noticias alentadoras de parte del Banco Central, estamos volviendo a comprar divisas en el mercado de cambio, también hay buenas tentativas del precio del grano, que eso es algo que también hay que destacar positivo mirando el 2021. Desarrollamos una agenda de instrumentos, de un proceso de ahorro que no tiene porqué ser una mala inversión, también se han tomado medidas respecto de las tasas de interés, los plazos fijos. Hemos emitido distintas herramientas, que también dan posibilidades de inversión y en ese contexto nos es favorable a todos un buen año, una buena cosecha. Existe un mercado local y capital que tenemos que desarrollar. Hay que mirar a ese mercado como una opción de inversión.