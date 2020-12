Una historia oída en la infancia que se transformó en novela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La paivense Cristina Mix escribió “Manuel Melitón Tovas”, que publicó la Editorial Dunken. En la obra, declarada de interés en diferentes ámbitos, la autora mezcla investigación histórica y ficción, a partir de una serie de relatos orales sobre una matanza de indígenas ocurrida hace más de un siglo.

“Manuel Melitón Tovas” es el título de la primera novela de la escritora paivense Cristina Mix, publicada recientemente por Editorial Dunken. Se gestó a partir de relatos orales que la propia autora oyó en su infancia de parte de una tía que había trabajado en distintas localidades de la región y quedaron grabados en su mente a lo largo de los años. A los cuales se sumó una profunda investigación y el relevamiento de diversas fuentes bibliográficas.

“Había una historia que me contaba mi tía cuando era chica, sobre una gran matanza de aborígenes que había sido fotografiada por un señor alemán que recorría la zona y obtuvo imágenes de los asesinos junto a los cadáveres. Era un comentario que había ido de boca en boca. Después que me lo contó mi tía, me quedó guardado en la cabeza”, contó Cristina a este medio.

Mucho tiempo después de aquellos relatos, la escritora vio llegar a la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Laguna Paiva un libro de fotos en cuyo prólogo se reiteraba aquella historia que contaba su tía. “Muchísima gente sabía la historia de la matanza y pero nadie había visto las fotos. Cuando leí eso, empecé a usar la imaginación, realicé una investigación histórica para obtener datos sobre la vida a principios de 1900 y así surgió la novela”.

“Manuel Melitón Tovas” incluye historia, imaginación y muchos datos surgidos de la investigación sobre la zona y la vida de la comunidad quom. “También le adherí muchas de las historias que me contaba mi madre vinculadas con los inmigrantes, que venían de parte de mi abuelo. Siempre me fascinó la historia y tengo mucho material guardado”, explicó.

Trayectoria

Cristina Mix nació en Naré, departamento San Justo, donde vivió hasta los 10 años. Luego su familia se trasladó a Laguna Paiva que es su ciudad de residencia actual. Fue corresponsal y columnista del periódico mensual “El Santafesino” en la ciudad de Laguna Paiva durante 16 años. Allí plasmó numerosas historias sobre su ciudad, generadas a partir de entrevistas a los pobladores.

Creó y condujo el programa radial “Aire de Lunes” en diferentes emisoras FM de Laguna Paiva. Recibió Menciones de Honor y fue finalista en concursos literarios nacionales e internacionales, a la vez que participó en diversas antologías colectivas.