Conmovedor El homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en Masterchef Celebrity

Con la final a la vuelta de la esquina los ocho participantes de MasterChef Celebrity todavía en competencia transitan esta etapa con los nervios al límite. Quedarse en la puerta del podio, muchas veces es más duro que irse en primera ronda.

Y de todos, Claudia Villafañe tiene una responsabilidad mayor, debido a su ausencia por la muerte de Diego Maradona (y teniendo en cuenta que justo antes había quedado al borde de ir a la sentencia), la producción decidió que durante esta semana tenía que lograr el mejor plato del grupo.

Lo cierto es que desde su regreso la participante se está exigiendo al máximo para cumplir el objetivo decidido por la producción.

En la noche del martes el pollo frito fue el protagonista, y aunque no es un plato por el que se la conoce en el seno familiar, Villafañe se llevó el premio mayor traducido en una estrella, la segunda en su pecho después de un lunes en el que también brilló.

Emocionada por haber conseguido las dos terceras partes del objetivo, la participante sorprendió a todos con una sentida dedicatoria: "No quería decir nada, porque ya se dicen muchas cosas todos los días, lindas y no. Yo hasta ahora no hablé, no hice ningún homenaje, pero esto va para el papá de mis hijas. Son tiempos muy movilizantes, para mí y para toda mi familia. Siento que recibí un poco de ayuda 'de arriba', por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas, porque creo que desde arriba el va a ubicarnos a cada una, y ayudarnos a seguir adelante".