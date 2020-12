Campazzo puede debutar este miércoles en la NBA

El base cordobés Facundo Campazzo buscará este miércoles por la noche sumar minutos en el debut oficial de Denver Nuggets en la temporada 2020/21 de la NBA, cuando reciba a Sacramento Kings, y se convertirá así en el 13er jugador argentino en jugar oficialmente en la máxima liga del básquetbol mundial.

El encuentro se desarrollará en el Ball Arena de Denver desde las 23 (hora de la Argentina) siendo uno de los 13 a desarrollarse en la segunda jornada de la temporada 2020/2021 de la NBA, iniciada el martes con 2 encuentros. El duelo será trasnmitido exclusivamente por la plataforma oficial NBA League Pass.



Facundo, quien llega a la NBA desde Real Madrid, en caso de tener acción, como se presume, se sumará a la lista de argentinos que actuaron en la NBA junto a Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Rubén Wolkowyski, Juan Ignacio Sánchez, Pablo Prigioni, Patricio Garino, Nicolás Laprovíttola y Nicolás Brussino.



La expectativa respecto al arribo del ex Peñarol de Mar del Plata y Murcia al mayor básquet del mundo no sólo se vive en territorio argentino, los propios fanáticos de Denver y el mundo de la NBA se encuentra a la espera de que pueda sacar de la galera quién fue nombrado en las últimas temporadas como el mejor base de Europa.



El CM de Denver Nuggets lo está haciendo evidente con sus publicaciones en las redes oficiales. En casi la totalidad de ellas aparece Campazzo, hecho que revoluciona hoy en día a los argentinos primordialmente en Twitter.

