A 41 años de la final con River

Aquella Navidad cuando Unión soñó con gloria y no pudo ser

El reglamento de jerarquizar el gol de visitante hizo que Unión no pudiera lograr el título de campeón del Nacional. "¿Qué nos faltó para ser campeones?, un gol", dice el Choclo Regenhardt, protagonista de aquellas jornadas inolvidables.

El equipo de aquella final de hace 41 años. De pie: Regenhardt, Hugo López, Cárdenas, Pumpido, Telch y Mazzoni. Agachados: Ribeca, Alberto, Paz, Pitarch y el Turco Alí. Crédito: Archivo

Por Tomás Rodríguez Se cumple el cuadragésimo primer aniversario cuando Unión estuvo muy cerca de adjudicarse el Campeonato Nacional 1979, al empatar las dos finales con River Plate y, por el tanto de visitante alcanzado por el conjunto porteño, se vio privado de gritar el primer título de campeón argentino, en una jornada donde la ciudad estuvo a la expectativa del desenlace. El conjunto dirigido por el rafaelino Reynaldo Pedro Volken, quedó en la historia por su trabajo honesto, humilde y que le dio jerarquía y prestigio a la institución santafesina. Para llegar a esa instancia, Unión había dejado en el camino –en los cuartos de final- a Talleres de Córdoba, que poseía en su formación a importantes valores que integraron el seleccionado argentino que el año anterior había logrado el primer campeonato mundial de fútbol (Luis Galván, Alberto César Tarantini, Miguel Angel Oviedo y José Daniel Valencia). Ganó 3 a 0 en Santa Fe, con anotaciones del tucumano Paz, Pitarch de penal y Ribeca y en Córdoba, cayó 2 a 0 (dos tantos de Humberto Bravo) y Nery Pumpido le detuvo un penal a Luis "Hacha" Ludueña. En los cotejos semifinales superó a Atlético Tucumán dos a cero, en ambas confrontaciones: Alí y Pitarch en el norte del país y Paz y Mazzoni en el estadio de la Avda.López y Planes. River había superado la enorme frustración de estar 18 años din conocer la sonrisa de la obtención de un campeonato y obtuvo en 1975 los certámenes Metropolitano y Nacional, reiterándolo cuatro años después, siempre bajo la conducción de Angel Amadeo Labruna, el más exitoso futbolista y técnico de campeonatos obtenidos con la banda roja. El conjunto millonario reiteró aquella proeza y en el torneo federal venció a Unión –considerado por muchos como el mejor equipo de su rico historial- por el sistema instrumentado en esa época, por diferencia de gol como visitante. El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio se estrecha en un abrazo con Nery Pumpido. D´Onofrio era un hincha de River por aquel entonces (su padre había sido presidente de la Afa en esa década del 70) y Nery, algunos años después, ocupó el arco millonario y fue campeón de todo.Foto: Manuel Fabatía Los dirigidos por el "Feo" Labruna tuvieron que penar hasta la última fecha de la rueda inicial para asegurarse la clasificación, pero la consiguieron tras un empate con Huracán (1-1), una victoria le daba pase al "Globo". Sin embargo, los cuartos de final ante Vélez Sarsfield fueron todavía más sufridos: River sólo pudo llevar a esta definición por tiros desde el punto del penal cinco minutos antes del cierre de la serie, debido a un agónico gol de Juan José López. Luego en los remates desde los 11 metros, Ubaldo Matildo Fillol (en 1973 pasó de Racing Club, atajó en River 405 partidos y obtuvo siete títulos de campeón) fue el héroe con dos contenciones en el 4-3 final de ese encuentro. Demasiado fácil fueron para River las semifinales ante Rosario Central (4-0 y 3-1) explican las diferencias. Las serias decisivas ante Unión fueron muy parejas y los "millonarios" sólo prevalecieron con motivo del gol de visitante anotado en el juego de ida (1-1) que pasó a valer doble tras el 0-0 en el Monumental de Belgrano. La primera final se disputó en el estadio "15 de Abril", donde River Plate respetó demasiado a Unión, que tenía un cuadrado en la zona de gestación con Alberto y Telch –el cerebro, un conductor de alta jerarquía- para la marca y recuperación del balón y Pitarch intentando alguna réplica para utilizar la velocidad y desequilibrio del "Turco" Alí, que siempre se "agrandaba" ante los equipos poderosos especialmente la formación millonaria, además de la habilidad de "Pomelo" Ribeca. Tenés que leer "Por un minuto separado de la gloria" Los medios de Unión pudieron controlar a los de River, con J. J. López que intentaba juntarse con Luque y el "Beto" Alonso con esporádicas apariciones, lejos del arco de Pumpido. A los 33' del complemento parecía que cambiaba la historia cuando hubo un tiro libre a favor del local. Mazzoni –había anotado cinco tantos de esa manera- remató bajo y violento, la pelota se desvió en forma sorprendente en el "taco" de Alonso y descolocó a Fillol, desatando la indescriptible alegría en la parcialidad unionista, poniendo en ventaja al anfitrión. El campeón Metropolitano se lanzó a una pertinaz ofensiva, con Passarella convertido en un delantero más. Sobre el final, el propio Alonso alcanzó la igualdad con un remate corto ante un tiro libre de H. López que no pudo ser despejado por la defensa local y el futbolista riverplatense campeón del mundo con Argentina el año anterior alcanzó la conquista que valdría un campeonato. El desquite, celebrado el 23 de diciembre, fue un calco del anterior, desarrollándose casi todo el partido en el mediojuego. La emoción más importante se desarrolló a los 41' del segundo tiempo cuando en una réplica de Unión, Pitarch habilitó largo a Stelhick –había suplantado al tucumano Paz- se hamacó entre dos defensores de River y falló en la decisión final ante el achique de Fillol. Pudo haber sido el gol para definir el juego y el título para Unión. Tenés que leer El muchachito "3 G" de Unión: Gastón, González y ¡golazo! Las campañas de Unión en ese ciclo fueron realmente extraordinarias, con un equipo corto, el rafaelino Reynaldo Volken –ex Almagro de Rafaela, Vélez Sarsfield y Nueva Chicago como futbolista- posibilitó que la entidad santafesina ocupara los primeros lugares y se destacara por el orden, prolijidad y eficiencia en materia ofensiva, siendo destacada la campaña por los principales medios de prensa del país. "Eramos pocos jugadores, nos entendíamos de memoria y por eso logramos cosas importantes. Nosotros no perdimos en la cancha, River nos ganó con el reglamento de gol de visitante que fue muy injusto. Por mi lado se tiró mucho Leopoldo Luque, junto con el Nene Commisso. Nosotros los anulamos y en la primera final estábamos a punto de ganar y el Beto nos empata el partido sobre el final. La historia nos pondrá como campeones morales de aquel Nacional" Hugo Ismael López, ex defensor de Unión El plantel *Arqueros: Carlos Angel Biasutto y Nery Alberto Pumpido. * Defensores: Hugo Ismael López, Carlos Mazzoni, Pablo de las Mercedes Cárdenas, Alcides Merlo, Julio César Micol, Víctor Alfredo Bottaniz, Oscar Savino Regenhardt, Carlos Zacarías López y Ricardo Heriberto Bertolé. * Mediocampistas: Mario Eduardo Alberto, Eduardo Roberto Sánchez, Jorge Omar Barovero, Héctor Pitarch, Roberto Telch, Víctor Hugo Torres y Arsenio Julio Ribeca * Delanteros: Víctor Hugo Arroyo, Juan Gerónimo Paz, Fernando Husef Alí y Eduardo Stelhick. * El DT: Reynaldo Pedro Volken. RIVER 0 - UNIÓN 0 River: Ubaldo Matildo Fillol; Eduardo Omar Saporiti, Daniel Luján Lonardi, Daniel Alberto Passarella y Héctor Osvaldo López; Juan José López, Reinaldo Carlos López y Norberto Osvaldo Alonso; Pedro Alexis González, Leopoldo Jacinto Luque y Emilio Nicolás Comisso. DT: Angel Amadeo Labruna. Unión: Nery Alberto Pumpido; Hugo Ismael López, Carlos Santos Mazzoni, Pablo de las Mercedes Cárdenas y Oscar Sabino Regenardt: Mario Eduardo Alberto, Roberto Telch, Héctor Osvaldo Pitarch y Arsenio Julio Ribecca; Juan Gerónimo Paz y Fernando Husef Alí. DT: Reynaldo Pedro Volken. Goles: no hubo. Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Eduardo Daniel Stelhick por Paz (U), a los 10' Víctor Hugo Arroyo por M. Alberto (U) y a los 22' Ramón Angel Díaz por P. González (RP). Estadio: Monumental "Antonio Vespucio Liberti". Arbitro: Jorge Romero. Recaudación: 1.288.279.500 pesos. Fecha: 23 de diciembre de 1979. 