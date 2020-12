¿Cómo se jugaría el primer torneo de 2021 de la Liga Profesional?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El próximo torneo de primera división de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) contendrá a 26 equipos, ya que se sumarán los dos ascendidos desde la Primera Nacional, y por lo tanto se disputará desde el 14 de febrero, con finalización en mayo, pero comenzando con dos zonas de 13 participantes que se enfrentarán todos contra todos en una sola rueda.

De esta manera, el borrador que maneja la AFA por estas horas prevé un período de vacaciones para los futbolistas que en lo que respecta a lo estrictamente competitivo se extenderá por menos de un mes, entre el final de la actual Copa Diego Armando Maradona el 16 de enero y el 14 de febrero.

Una vez finalizada esa fase de grupos la ruta hacia el título se transitará con los cuatro mejores clasificados de cada zona jugando cuartos de final, semifinales y final, sucesivamente.

La idea es que el certamen concluya a mediados de mayo, con el objetivo de liberar la preparación del seleccionado argentino que disputará la Copa América, en el país y Colombia, entre el 11 de junio y el 11 de julio.

Claro que esta última competencia tuvo ahora un llamado de atención al postergarse los certámenes sudamericanos juveniles Sub 20 y Sub 17 por prevención, ante un posible rebrote de contagios de coronavirus. Y justamente el campeonato Sub 20 tenía como sede a Colombia (el Sub 17 iba a desarrollarse en Ecuador). Ambos torneos fueron postergados para el segundo semestre del año próximo, aunque con fecha incierta todavía, y con el agravante de que la FIFA postergaría los Mundiales de ambas categorías recién para que se jueguen en 2023, aunque la Conmebol ya anticipó que los dos sudamericanos "se jugarán igual".

Con información de Télam