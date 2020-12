https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.12.2020

14:33

UN LECTOR

"El gobierno nacional está implementando un mecanismo subsidiado para que podamos comer un asado en las fiestas de fin de año. Me pregunto, como mucha gente, ¿hasta cuándo van a seguir perdiendo el tiempo con estos planes de precios cuidados, precios máximos, que son inexistentes?, lo hacen para manejar después las estadísticas... Nadie encuentra un solo precio cuidado en ningún supermercado. ¿De qué estamos hablando?, ¿hasta cuándo nos van a seguir tomando el pelo?, ¿hasta cuándo un país poderoso como éste va a tener que andar limosneando un kilo de asado para comer?, ¿esa es la política de precios internos que tiene el gobierno? ¡Dan lástima!, son patéticos. Este, el gobierno anterior y el anterior, etc., y así seguimos en la misma jarana. A veces me pregunto si este país no andaría mejor sin gobierno. ¿Cuándo vamos a ver de nuevo una política de ferrocarriles, de minería, de combustibles? Le echaban la culpa a Macri de los tarifazos y la nafta sigue subiendo, y no soy macrista ni mucho menos. ¡Hagan una política coherente, por favor! Y se lo pido a los gobiernos de los últimos 50 años, fracasados en el oficio de manejar un país. Lo del bono de la carne es una cachetada a la dignidad de los argentinos. Nos merecemos un país mejor que el que nos están dando. Nuestro país es grandioso, los que están lejos de serlo son nuestros dirigentes, faltos de honestidad, de capacidad, de imaginación...".

Buenos augurios

PABLO GIGLIOTTI

"Vaya esta salutación para acompañar los mejores augurios para esta Navidad y Año Nuevo. Para los señores directores de mi diario El Litoral, junto a los señores periodistas deportivos, a los que hacen la revista Nosotros, incluido al personal de Línea Directa y Llegan Cartas. Gracias por publicar mis mensajes, que ya son más de 400, y que los tengo en mi archivo personal. Rezo todos los días para que pase el Covid-19, que no ha hecho más que separar a las personas en todo el mundo. Nuevamente, reitero los saludos y augurios de felicidad en estos momentos tan complicados y que Dios nos proteja. Muchas gracias".

¡¡Seguimos sin luz!!

VECINOS DE LA CUADRA

"Los vecinos de calle 4 de Enero entre Crespo e H. Yrigoyen reiteramos, por enésima vez, nuestro reclamo N° 45766 (por falta de luz a mitad de cuadra, frente al 2949). Queremos saber qué debemos hacer para que de una vez por todas la Municipalidad se digne a solucionar el problema. Gracias al diario por publicar nuestro reclamo".

Retirar los escombros

MARTA SNAIDERO

"Esperan vecinos y quienes van a pedir por un 2021 MEJOR a la ermita del Jardín República del Líbano, que al menos el municipio retire la GRAN cantidad de escombros que dejaron al costado de la Seccional 11a. de policía. También solicitamos que instalen un canilla para que la señora que limpia el lugar no tenga que agacharse a sacar de la boca de agua en el piso. Ya que no cumplió el gobierno anterior con la terminación de los senderos tan necesarios, al menos que el actual solucione estos temas. Gracias".