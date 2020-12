https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Mons. Vicente Zazpe Navidad hoy

Por Mons. Vicente Zazpe (*)

El amor de Dios es gratuito, pero no barato…

Hoy lo importante no es lo que digo de mi fe, sino lo que la fe hace en mi persona.

Finalmente, el hombre o la mujer buscan a Dios por necesidades... en cambio Dios nos busca porque nos ama.

En la noche de Navidad, la Virgen María se vistió de dulzura, San José escaló a lo más alto del silencio y el Niño Dios dibujó una sonrisa en su carita, el lenguaje nuevo del Amor. Desde aquella noche, Dios tiene sus preferidos: los pobres, los pequeños, los sencillos, los limpios de corazón, los pecadores…

Aquí, en Belén, en la Nochebuena, no hay casa... sí refugio de animales. No hay cuna... sí la paja de la comida de los animales. No hay partera... sí el coro de ángeles.

La noche es silenciosa, fría, estrellada, solitaria. En un establo humilde, con olor a los animales, pero a la vez con el calor de ellos, nace el Niño Dios, en la pobreza más extrema. El mundo se estremece de gozo en los pastores, los más olvidados de su época. Los testigos "de primera mano".

La noche de Navidad tiene movimientos. Llegó la hora prometida... es la hora del parto, de dar a luz al Rey de las Naciones prometido. La Madre María y el padre adoptivo José envuelven al recién nacido en pañales. Lo acuestan en un pesebre, no tenían más.

Aparece la Estrella, nunca vista hasta aquí. La ven los Magos de Oriente, los otros testigos por la fe.

La música angelical rompe el silencio de la noche y la grandeza de la Historia del Hombre Redimido. El Ángel comunica la Novedad, da la Noticia a los pastores, les da una "platea preferencial", como contraseña a estos hombres muy pero muy humildes, para identificar al Niño recién nacido.

Los pastores corren a la gruta, llevan regalos, algo de comer o una ovejita... a todo recién nacido se le lleva un regalo. Comprobaron que la "platea preferencial" era real... y sigue siéndolo.

¿Qué hacían María y José? Lloraban de alegría. Es todo intensidad, totalmente en vivo y en directo; lo guardan en sus corazones.

Nunca la experiencia es tan profunda como cuando no se dice nada. Ha nacido un Niño, sublime felicidad compartida en un mundo que debe reconocerlo por la tarea de la Iglesia, hasta el final de los tiempos, en la parusía.

Noche de paz, noche de amor.

(*) Texto sin fecha, recuperado por el diácono José M. Urch