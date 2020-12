https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.12.2020 - Última actualización - 15:50

15:47

Cambio de tendencia Compra de dólares en noviembre fue la más baja desde abril

Unos 971.000 argentinos compraron en noviembre US$ 320 millones, fundamentalmente, para su atesoramientos (US$ 174 millones) y para gastos con tarjeta de crédito (US$ 113 millones), lo que representó el monto más bajo en moneda extranjera desde abril último, cuando habían adquirido US$ 248 millones, según datos del Banco Central (BCRA).

La ampliación de las medidas de restricción para acceder a la compra de dólares dictadas a mediados de septiembre ya habían hecho mermar la adquisición de moneda extranjera en octubre, una tendencia que continuó el mes pasado.

Puntualmente, la cantidad de personas humanas que adquirió dólares se retrajo un 12% entre octubre y noviembre, al pasar de 1,1 millones a 971 mil, mientras que, si se compara con igual mes del año anterior, la caída en gastos con tarjeta fue del 68%, de acuerdo con el Balance Cambiario del Banco Central.

Vale recordar que, apenas tres meses atrás, la cantidad de personas humanas que habían comprado dólares alcanzó casi a los 4 millones de personas, un récord histórico para el país, previo a que se incluyera en el cupo de US$ 200 mensuales los consumos con tarjetas de crédito en moneda extranjera o la prohibición de compra para beneficiarios de planes durante la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el salario complementario (ATP).

Según explicó el BCRA en su informe monetario, se trató de "modificaciones normativas que afectan al mercado de cambios con el fin de promover una más eficiente asignación de las divisas".

En este contexto, detalló que tuvo que intervenir con ventas en el mercado por US$ 282 millones y, adicionalmente, vender en forma directa al Tesoro Nacional otros US$ 568 millones.

En cuanto a la actividad del sector real de la economía, hubo ventas netas del sector por US$ 57 millones, dentro del cual se destacó el sector de Oleaginosas y Cereales, que registró ingresos netos por US$ 1.590 millones, con una reducción de 31% respecto a los registrados en el mismo período de 2019.

"Cabe recordar que el sector en el último bimestre del año 2019 registró ingresos extraordinarios totalizando para noviembre unos USD 2.300 millones", informó el BCRA que, aún así, destacó que "el nivel de endeudamiento con el exterior del sector por financiamiento a exportaciones continúa en niveles mínimos".

Al mismo tiempo, el "Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales" fue comprador neto en el mercado de cambios, por un total de US$ 1.533 millones, aunque registró una menor compra respecto al mes anterior (US$ 175 millones) "básicamente por los menores pagos de importaciones de bienes que, luego de cinco meses consecutivos se encontraron por debajo del nivel de flujos aduaneros".

"Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos por bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera", detalló el Central.

Reservas superaron los u$ s 39.000 millones

Las reservas internacionales del Banco Central (BRCA) alcanzaron el martes los US$ 39.009 millones y volvieron a superar la línea de los US$ 39.000 millones por primera vez desde el 19 de noviembre, cuando habían cerrado en US$ 38.939 millones.

De esta forma, las reservas crecieron US$ 390 millones desde el 1 de diciembre, cuando habían alcanzado el piso de US$ 38.619 millones y, desde entonces, aumentaron en forma ininterrumpida.

El BCRA hilvanó 12 jornadas consecutivas de intervenciones netas positivas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que, según fuentes del mercado consultadas le permitieron a la autoridad monetaria comprar unos US$ 400 millones desde principios de mes.

La última vez que el BCRA había hilvanado tantos días seguidos de compras netas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue hace cinco meses cuando, luego de restringir fuertemente la venta de divisas a importadores, alcanzó 12 días de compras por un total de US$ 1.051 millones entre el 31 de mayo y el 16 de junio.

En los últimos cinco meses, el Banco Central debió vender cerca de US$ 5.000 millones en el mercado para sostener su política de depreciación del tipo de cambio en línea con la inflación, y así evitar una desvalorización excesiva de la moneda.

Por eso mismo, la acumulación de jornadas consecutivas de compra de divisas es mirada como una señal de alivio ante meses de turbulencias cambiarias que llevaron, incluso, a que las brechas con las cotizaciones del dólar superaran largamente el 100%.

Algunos factores que podrían explicar esta tendencia son la combinación de los dólares bursátiles -Contado Con Liquidación (CCL) y Dólar MEP- con cotizaciones estables e incluso por debajo del "dólar solidario" y una mayor demanda estacional de pesos de empresas y personas para pago de aguinaldos y compras de fin de año.

El Gobierno oficializó la rescisión de los contratos de corredores viales

El Gobierno formalizó la rescisión de los seis contratos de Participación Pública Privada (PPP) que concesionaban corredores viales en distintas partes del país, a través del decreto 1036/2020 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Asimismo, se otorgó la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario y a la usuaria, de estas rutas y autopistas a la firma estatal Corredores Viales.

Además, se estableció que Corredores Viales se hará cargo de las concesiones rescindidas por 10 años.

Los contratos bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) fueron suscriptos en 2018 por el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para seis corredores viales que abarcan las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos, y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.

"Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de sólo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares", señaló Katopodis.