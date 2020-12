https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.12.2020

En Rosario La soja subió $ 475 y cerró la semana corta a $ 28.275 la tonelada

El precio de la soja subió $ 475, hasta los $ 28.275 la tonelada, en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con un volumen de negocios acotados por el paro de actividades en los puertos agroexportadores.

Además de las negociaciones para la entrega contractual, también se concretaron ventas en el segmento diferido.

Así, para la entrega entre abril y mayo, se ofrecieron abiertamente US$ 315 la tonelada.

El maíz con entrega contractual se mantuvo en US$ 190 la tonelada, misma oferta que para entrega en enero.

En cuanto a los segmentos de campaña 2020/21, se pactó para la entrega en marzo US$ 190; abril y mayo, US$ 185; junio y julio, US$ 170; y agosto, US$ 168.

Por el trigo con entrega contractual y enero, la oferta de compra se mantuvo en US$ 225 y para marzo en US$ 230.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 y el sorgo a US$ 210 la tonelada.