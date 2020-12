Facundo Campazzo debutó en la NBA

El base cordobés Facundo Campazzo debutó oficialmente en Denver Nuggets, que cayó como local ante Sacramento Kings por 124 a 122 en tiempo suplementario, se convirtió en el decimotercer jugador argentino en acceder a la NBA e hizo renacer la esperanza de contar con un compatriota en el máximo nivel del básquetbol mundial, algo de lo que mucho se dudaba tras el retiro de Emanuel Ginóbili.



"Facu", como lo llamó el relator del partido televisado por el sitio de la NBA, ingresó por primera vez oficialmente en la liga norteamericana a los 7 minutos y 56 segundos del primer cuarto en reemplazo de Gary Harris, vistiendo la camiseta azul con el número 7 en blanco y su apellido escrito en amarillo. Era el momento histórico del debut del decimotercer argentino de la historia en este nivel.



Hasta el final de ese primer cuarto Campazzo solamente cometió una falta en su registro estadístico, que por lo demás permaneció en cero. Siguió en cancha hasta el final de ese segmento y arrancó el segundo, pero fue reemplazado por el propio Harris apenas a los 53 segundos, y ya no volvería a ver acción hasta el final de la manga siguiente, en un partido sin público en las graderías por la pandemia de coronavirus,



Campazzo pisó por primera vez el piso flotante del Ball Arena de Denver para este enfrentamiento entre dos equipos de la Conferencia Oeste cuando el suyo ganaba por 24 a 17, pero cuando volvió, ya estaba abajo en el marcador.



Por eso el entrenador Michael Malone lo mandó de vuelta a la cancha para que con su energía innata oficiara como un revulsivo para unos Nuggets que venían cayéndose en picada.



Y a pesar de que no llegó a estar ni cuatro minutos más en cancha (en total jugó en todo el partido 8 minutos y 8 segundos), cumplió, acertando el único triple que lanzó y que le significaron sus primeros tres puntos en la NBA, pese a que su equipo perdió, aunque tuvo en su excompañero en Real Madrid con el que ahora se reencontró en Denver, el serbio Nikola Jokic, al goleador del juego, con 29 tantos.

The first official NBA bucket for @facucampazzo 👌 pic.twitter.com/BGZZ3A1gqN