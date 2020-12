https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Drelo es el nombre artístico de Andrés Gonnella; músico multi instrumentista, cantante, compositor, productor y docente, quien hace de la música su manera de vivir.

Nuevos sonidos de la región Drelo publicó "Todo lo que ya no sos"

Drelo es el nombre artístico de Andrés Gonnella; músico multi instrumentista, cantante, compositor, productor y docente, quien hace de la música su manera de vivir.

A lo largo de su carrera musical, Andrés Gonnella, rebautizado artísticamente como Drelo, participó en más de 14 discos de estudio y giró con la música por México, Cuba, Brasil, Nicaragua, Guatemala y casi toda Argentina con distintos proyectos musicales como Indios de Ahora, Dafne Usorach, Imaginarios y Julián Rossi, entre otros.

Con su proyecto solista editó dos discos de estudio: "Momentáneas" (2016) y "El avance del insignificante" (2019) -premiado por el Inamu para su edición física y legal-. A este último disco, Drelo pudo presentarlo en nuestra ciudad, con un show de alto impacto visual y sonoro, que incluyó una versión propia de "Mariposas de madera" de Miguel Abuelo, canción que aquella noche obligó al público presente a meterse de lleno en el show, para empezar a conocer la particular impronta musical de este artista.

En 2020, un año que sentenció de virtualidad a la actividad cultural y musical, Drelo creó un formato llamado "Subjetivo y Singular (solo live set)", que incluye guitarra, sintetizador y voz, más loops y beats en vivo. Con este proyecto editó cuatro trabajos audiovisuales, versionando canciones de sus dos primeros discos y una innovadora versión de "El amor después del amor" de Fito Páez. Este formato tiene como objetivo una Gira por Europa en abril del 2021, que incluirá España, Italia, Francia, Alemania y Noruega y cuenta con el apoyo de la Cancillería Argentina.

A principio de diciembre el artista santafesino publicó "Todo lo que ya no sos", que es su nuevo single, y que hace las veces de preámbulo de lo que será su tercer disco de estudio.

En el cierre de un año tan atípico como complejo para la actividad cultural y musical, dialogamos con Drelo, para desandar el 2020, incluyendo su nueva producción y que nos cuente cuáles son sus proyectos a futuro.

-¿Cómo definirías tu sonido para aquellas personas que nunca escucharon tu música?

-Es una respuesta siempre difícil de responder (risas), porque es difícil hacer de los sonidos palabras. Pero quiero creer que es una música que toma la tradición del rock nacional de los 80, en la medida en que las canciones para mí son una mezcla de melodía, armonía y poesía (como decía Charly). Pero ya sin prejuicios hacia los diversos géneros, buscando mixturas, diálogos y sonidos nuevos.

-¿Cómo viviste este año tan atípico, marcado por todo lo que acarreó la emergencia sanitaria y consecuente la cuarentena?

-La verdad, en lo personal fue bastante complejo. Por un lado, tenía una gira por Europa en mayo que venía autogestionando hacía mucho tiempo y se me truncó. Y por otro lado, al vivir de la actividad musical, económicamente fue muy difícil: por suerte luego de los dos primeros meses de cuarentena las clases particulares de música remontaron (en modalidad virtual) y me sirvió para sostenerme y poder seguir produciendo. La virtualidad fue un aprendizaje, pudiendo dar clases hasta en otros países y también haciendo streamings para que la llama no se apague.

-A pesar de todo pudiste publicar varios materiales, ¿Cómo fue eso?

-A comienzo de año edité dos videos con un nuevo formato llamado Subjetivo y Singular (solo live set), en el cual loopeo en vivo con la guitarra, el sintetizador y la voz, que fue creado para la gira que antes mencionaba. El telón de los días iguales (de mi segundo disco) y una versión de El amor después del amor (de Fito Páez) fueron las dos canciones que grabamos y filmamos en Melmak.

Con la llegada de la pandemia y el aislamiento grabamos una versión "desde casa" de Vil canción (primer disco) con mis compañeros de banda. Luego editamos "El avance" (segundo disco), video que habíamos filmado hacía tiempo en Penny Lane también con la banda.

Una vez recuperado un poco el movimiento grabamos una versión acústica de "Desandando" (primer disco) junto a Mauro Vacchiano, gran artista y amigo. Y por último con el formato Subjetivo y Singular grabamos "Finito tu amor" (del primer disco) en una de las terrazas de mi querido barrio.

Todo esto sirvió para renovar varias canciones de discos viejos, entendiendo que lo audiovisual hoy en día es uno de los modos principales de acercarse a la música. Y sobre el ocaso del año estamos rodando el videoclip del nuevo single que estrenamos en diciembre "Todo lo que ya no sos".

-Con respecto al estreno de esa última y nueva canción ¿Cómo fue el proceso de composición y grabación?

-Fue un lindo desafío y, a su vez, una necesidad. La canción nació con el ukelele de un modo muy minimal y la búsqueda fue "vestirla" con mucha instrumentación. La producción la hicimos en conjunto con Renzo Alberá (quien también es el guitarrista del proyecto) y apuntamos a la técnica de "muro de sonido", buscando generar mucha densidad sonora al estilo Harrison. La canción tiene más de 50 pistas de instrumentos tocados, y fue grabada en Estudios Penny Lane con los vientos de Alejo Chiavarino y Tomás Maggi lo que le da mucha energía, movimiento y un sonido orgánico.

-¿Y en cuanto a la letra?

-La poesía (que es algo que me gusta priorizar en mis canciones) intenta hablar sobre dos cosas que al fin se conectan. La primera es que somos cambio, transformación, movimiento… y cuando transitamos estos procesos (internos y externos) dejamos de ser un montón de cosas, que es imprescindible recordar para no repetir. Y la segunda es una premisa que nos dejó el existencialismo: "somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros". Es decir, que hay una parte de lo que somos que no proviene de una elección nuestra, sino que estamos mediados y subjetivados por la sociedad (escuela, familia, estado, y otras formas) que nos rodea. Pero lejos de entregarnos a esa inercia, somos lo que hacemos con eso… lo cual nos empodera y, a la vez, nos responsabiliza.

-¿Forma parte de un material venidero?

-Sí, la idea es que sea un puente al tercer disco. Si bien el concepto de disco cada día pierde más fuerza, es algo de lo cual soy un poco romántico. Los singles quizás ayudan a amplificar un poco la llegada de cada canción, antes que se pierda en el mar de información de las redes y plataformas digitales.

Las maquetas del tercer disco se encuentran en pleno desarrollo hace un tiempo y ojalá el 2021 nos encuentre con las condiciones materiales necesarias para plasmarlo con la calidad que buscamos.

-¿Cuáles son los proyectos a futuro?

-Por un lado, el tercer disco al que te hago mención, sería un gran desafío para el próximo año. Y también la gira por Europa que he pospuesto para abril del 2021, la cual cuenta con el apoyo de la Cancillería Argentina. El objetivo es poder llevar nuestra música a España, Italia, Francia, Alemania y Noruega. Por supuesto mantengo la cautela luego de lo que fue este año, pero ya he retomado la gestión de la misma y está la esperanza de que el panorama empiece a mejorar.