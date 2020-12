https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Son comodísimas para cuando estás en la cama o en el sillón" Mamaderas para adultos: el nuevo emprendimiento de Cristian Castro

El 2020 fue un año difícil para los músicos debido a que, la gran mayoría, no pudo dar shows en vivo debido al coronavirus. Ingenioso, Cristian Castro reveló que se le ocurrió un emprendimiento para todos aquellos que disfrutan de jugar a la Play Station y quieren evitar que se les derrame la bebida mientras están concentrados.

En una entrevista en “Mitre Live”, el intérprete se refirió a la polémica de la mamadera en el día de su cumpleaños y habló de un proyecto que está pensando.

“La gente siempre se me burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto“, comenzó diciendo el artista desde Los Ángeles.

En ese sentido, siguió con su relato, entre risas: “Me acuerdo lo del Nintendo, la Play Station y no quiero dejarlo porque estoy rasguñando los 35 años“.

“Fue hostil este año mi cumpleaños. Esa es la palabra. Tristón por mi abuela Socorro que falleció. Tanto extraño todos los días. Solamente pedí por ella cuando apagué mi pastel. Me voy hacia mi nona siempre y me afecta mucho“, agregó.

“Estuvo bien lo del Play, mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mema. Lo de la mema me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodisimo cuando estas en una cama o en un sillón“, dijo al respecto sobre las críticas que recibió en los últimos días.

Y manifestó: “En lugar de tener un vaso que se te va a caer lo que estas tomando, con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé. Se me hace un poco ridículo que la gente automatiza tanto la mema con un bebé. Obviamente es para los bebés pero se automatiza tanto que es un color de nena y que la mema es para bebés“.

Cristian Castro anunció su nuevo emprendimiento después de la foto con la mamadera.

“Juego al FIFA en la play a puro golazo. Me considero un buen jugador, te puedo retar Juan. Pero tienes que venir con tu mema. Si no ni te aparezcas“, expresó.

Finalmente, Cristian se animó a anunciar su nuevo emprendimiento: “Estoy queriendo hacer una marca de mema para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos“.