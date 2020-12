Germán Martitegui le dedicó un mensaje de cumpleaños a Vicky Xipolitakis con una insólita foto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El chef publicó una foto desconocida de la participante de MasterChef y le dedicó un sentido mensaje, y causó furor en la red.

Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis han tenido infinitas idas y vueltas en MasterChef Celebrity, pero este 23 de diciembre, el chef hizo a un lado sus cruces para dejarle un sentido mensaje a la participante del reality.

"¡Feliz cumple Vicky!", le deseó Martitegui a Vicky, quien cumplió 35 años de edad, a través de su cuenta de Twitter, donde agregó un corazón y una foto inédita que el chef y juez del reality culinario de Telefe conducido por Santiago del Moro le tomó a "La Griega" en plena calle.

La publicación del cocinero argentino, dueño del prestigioso restaurante Tegui, de 54 años de edad, generó una instantánea lluvia de comentarios de fans de MasterChef.

"Porfa ya no jueguen más con mis sentimientos, digan que ya están casados ahre", "¿Ustedes me quieren matar de amor?", "Se merecen, pero más vicki se merece alguien que le dé amor y que este con ella después de todo el. calvario que vivió :(", "Parece un atardecer o un amanecer eso significa que estuvieron juntos toda la noche elijo creer", "Ay esa foto da a que Vicky te saluda, yendose de tu casa ah re lo que fantaseaba", "Como se supone que tenes una foto de ella en tu galeria comoooooo aaaaa basta me van a mayat", "El mundo pide que se casen", "No juegues así con mis sentimientos por favor soy paciente de riesgo", "Ya cásense y tengan mas hijos juntos", son algunos de los tuits que se leen en el posteo de Martitegui.

¿¿USTEDES ME QUIEREN MATAR DE AMOR?? pic.twitter.com/yfiBgkmhJ8 — SASHA (@LopezSashi) December 23, 2020

AAAAAA me matan de amor ♥️🥰♥️🥰♥️🥰 pic.twitter.com/2PGrB0nNJ8 — Morena bhlove🇦🇷❤️jk.jmc.dw❤️ (@More_lorenzo16) December 23, 2020

A principios de diciembre, Vicky Xipolitakis, que le tira onda al jurado del reality gastronómico y es una de las participantes que genera más polémica en las redes, confesó que el chef le mandó un mensaje mientras estuvo aislada por Covid-19.

"¡Qué lindo volver a verte! ¿Me extrañaste?", disparó Xipolitakis sin filtro durante la emisión que mostró el regreso de La Griega al programa, y Germán le contestó: "Me preocupé", mermando un poco las aguas de Vicky que venían más que directas. En medio del ida y vuelta, la participante no pudo contenerse y manifestó sin tapujos y con humor: "Gracias por tu mensaje" y añadió para todos: "Me mandó un mensaje pero no se lo contesté, me hice la difícil".

Sin dudas, el mensaje de cumpleaños de Martitegui será un mimo al corazón de Vicky luego de que se dieran a conocer un video, fotos e impactantes declaraciones de la acusación de la vedette a su exesposo por violencia de género.