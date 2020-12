https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La salud del ex presidente

Menem sufrió una falla renal y está en coma inducido

El ex presidente está en coma inducido en el sanatorio Los Arcos. Ayer le hicieron diálisis y está previsto que le repitan el procedimiento este jueves.

El ex presidente Carlos Menem sufrió en las últimas horas una falla renal y se encuentra en grave estado de salud, en coma inducido, al cumplirse dos semanas de su internación en el Sanatorio Los Arcos. El ex mandatario está acompañado por su familia. Ayer le hicieron diálisis y está previsto que le repitan el procedimiento este jueves 24 de diciembre. Hace 15 días, Menem ingresó al establecimiento de salud con un grave cuadro de infección urinaria tras un episodio de descompensación cardíaca. El pasado domingo, su médico personal, Luis de la Fuente, manifestaba su optimismo por la recuperación del ex presidente. “Los urólogos están viendo la infección urinaria que ya está superada”, señaló en aquel momento. El profesional, además, indicó que la internación, en un segundo momento, tenía por objetivo “controlar su diabetes”.

Este miércoles, fuentes cercanas a su entorno, habían indicado a la agencia EFE que el actual senador mejoraba “lentamente” en la unidad de cuidados donde se encuentra aislado del resto de pacientes debido a que es paciente de riesgo de COVID-19.

El ex jefe de Estado, que este año estuvo internado en otras dos ocasiones -en junio por un cuadro de neumonía que obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, y a fines de julio para realizarle varios estudios- cumplió 90 años el 2 de julio pasado, mientras se encontraba hospitalizado.