https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.12.2020 - Última actualización - 12:25

12:20

El delantero colombiano, Wilson Morelo, con contrato vigente con Colón hasta diciembre de 2022, habló de la chance de irse a otro club si es que viene alguien y "pone la plata" para llevárselo. Retornaría a la titularidad contra Banfield.

Dijo que está cómodo en Santa Fe, pero... Wilson Morelo: "No cierro la posibilidad de volver a jugar en Colombia" El delantero colombiano, Wilson Morelo, con contrato vigente con Colón hasta diciembre de 2022, habló de la chance de irse a otro club si es que viene alguien y "pone la plata" para llevárselo. Retornaría a la titularidad contra Banfield. El delantero colombiano, Wilson Morelo, con contrato vigente con Colón hasta diciembre de 2022, habló de la chance de irse a otro club si es que viene alguien y "pone la plata" para llevárselo. Retornaría a la titularidad contra Banfield.

"Yo soy siempre un hombre que sigo muy pegado de la mano de Dios y siempre pido que no se haga mi voluntad sino la de él. Estoy tranquilo y contento. Me han brindado todo lo necesario pero tampoco cierro la puerta a nada. Si el día de mañana viene un club y pone el dinero, lo analizaré y lo pensaré con mi familia. Hoy por hoy no cierro una posibilidad de volver a Colombia". La frase es de Wilson Morelo, el delantero de Colón y fue en una entrevista que concedió a Radio Caracol de Colombia, abriendo la posibilidad de irse si es que existe una oferta pero dejando en claro que no sólo está bien en Santa Fe sino que quién lo quiera tendrá que venir con el deseo de pagar su salida de Colón.

El colombiano, que llegó a principios de 2019 y por el que Colón adquirió el 50 por ciento en su momento, extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2022, es decir que todavía le quedan dos años más de vínculo con la institución santafesina.

Con Domínguez fue titular de entrada, se convirtió en una de las figuras ante Rosario Central en aquél partido jugado en Arroyito antes de la pandemia y luego fue el "9" en el que confió cuando se inició la Copa Diego Maradona. Mantuvo casi siempre la titularidad hasta que el sábado pasado decidió sacarlo del equipo y jugar con un solo delantero neto. Entró en el complemento y convirtió un golazo que posibilitó el empate parcial sabalero.

Las declaraciones de Morelo se registraron ante una consulta respecto de cómo se sentía en Santa Fe, no porque se haya preguntado por algún ofrecimiento puntual. Está claro que el club que lo pretenda tendrá que arreglar con Colón, porque el futbolista le pertenece a la institución.

Morelo es la gran duda que se le plantea a Domínguez pensando en el encuentro del próximo lunes ante Banfield. Como Colón necesita sí o sí la victoria, es un hecho que ingresará en el equipo titular para acompañar al Pulga Rodríguez, con Bernardi como enganche y arrancando desde un poco más atrás, pero con libertades para llegar al área de enfrente. ¿Unico cambio?, es probable. ¿Por quién?, es la pregunta sin respuesta clara, aunque es posible que si Lértora se recupera de una molestia física -algo que es casi seguro de que así será-, el ingreso de Morelo sería por Góez, de buen trabajo en el Nuevo Gasómetro.

Burián; Olivera, Bianchi y Delgado; Vigo, Lértora, Aliendro y Escobar; Bernardi; Rodríguez y Morelo tienen muchas posibilidades de ser los titulares en el encuentro ante el Taladro, que adquiere, para Colón, ribetes de final porque si el triunfador es el equipo de Sanguinetti, le sacará una ventaja imposible de descontar para los sabaleros.

En este torneo, clasifican los dos primeros para jugar la final por el título de campeón. Y el perdedor de ese partido que se jugará en San Juan el 17 de enero, enfrentará al ganador de la zona Complementación para definir un equipo para la Sudamericana de 2022.

El plantel de Colón tiene descanso en la Navidad y retornará a sus labores el sábado, ya en el penúltimo entrenamiento previo al partido, que se jugará en el barrio Centenario a las 21.30 del lunes.