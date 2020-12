https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.12.2020 - Última actualización - 12:39

12:36

Colón y su esquema en ofensiva A veces, 2 más 2 es 4 en fútbol

Soy de los que comparte el pensamiento, casi generalizado, que sumar delanteros no significa ser más ofensivo. Si así fuere, si la ecuación resultase tan lineal, se convertiría en algo lógico y todos implementarían la misma fórmula. El fútbol moderno fue lentamente prescindiendo de los delanteros netos. Antes, todos jugaban con 4-3-3 y algunos hasta se animaban al 4-2-4. Después, la mutación de esquemas llevó a que se vayan resignando delanteros. Hoy, un esquema "madre" de muchos equipos es el 4-2-3-1. La llegada por sorpresa de volantes a posición de gol, es lo que han "descubierto" los entrenadores para ser originales. Y si tenemos que agregar un ejemplo, puede ser el de Argentina campeón de 1986, que terminó jugando con Valdano como exclusivo delantero neto, aunque Maradona -en un nivel único y excepcional- resultó más peligroso que cualquier otro delantero en aquél torneo en México.

Domínguez dijo después del partido con San Lorenzo que no había cambiado el esquema y la impresión que se tiene es que esto no fue así, que Colón fue otro equipo, que tuvo más presencia arriba, que posiblemente no haya modificado la línea de tres en el fondo (retrocedió Lértora), pero quedó con un volante menos y un delantero más. Ese 3-5-1-1 del inicio mutó a un 3-4-1-2. Hubo cambio de esquema y hubo cambio de dueño del partido, aunque en realidad hay que ser justos: San Lorenzo nunca dominó el partido, el primer tiempo de Colón fue aceptable y en el segundo pasó a gobernar el trámite hasta que llegaron los dos goles para dar vuelta el partido.

Hubo una directa incidencia, esta vez, a partir de un cambio. Un delantero neto (Morelo) ingresó por un defensor neto (Olivera). El equipo lo sintió, positivamente, para dar vuelta el resultado. Colón pasó a ganar el encuentro y de no haber mediado un arbitraje realmente perjudicial, localista y parcial, del desplazado Andrés Merlos (no dirigirá en esta fecha, como tampoco estará su asistente 1 en ese partido), posiblemente el resultado hubiese sido diferente, porque Colón mereció ganar.