Magnum Photos suspendió al fotógrafo de "Los puentes de Madison" tras un escándalo sexual

David Alan Harvey ha sido suspendido por la agencia Magnum después de recibir una denuncia por conducta inapropiada: acoso sexual. Sería la primera vez en 73 años que la famosa agencia da semejante paso. Y encima con uno de sus pesos pesados.

David Alan Harvey dejará de ser miembro de la agencia Magnum, a la que pertenece desde hace treinta años por una denuncia de acoso sexual. Dada la gravedad de las acusaciones han perdido toda la confianza en él. Ha incumplido el código de conducta y la junta ha decidido por unanimidad dejar de representarle mientras se lleve a cabo la investigación sobre la denuncia.

Según el periódico The Guardian, la conocida agencia se ha comprometido a colaborar e investigar exhaustivamente las denuncias por acoso sexual del famoso fotógrafo. Y parece, según hemos podido leer en las redes, que estamos ante un caso que era vox populi.

El origen de la denuncia

El abuso de poder es vergonzoso. Nadie tiene derecho a abusar de cualquier persona por ningún motivo. ¿Qué sentido tiene hacer ir a una fotógrafa a tu casa para ver su trabajo? Da igual la fama que tengas... Este y otros motivos son los que ha denunciado Amanda Mustard.

En uno de los relatos que podemos leer en el hilo de Amanda Mustard encontramos el siguiente testimonio:

En algún momento, salí con los fumadores de la reunión cuando él se unió, y aproveché ansiosamente la oportunidad para preguntarle si miraría mi trabajo cuando tuviera un momento libre. Se movió suavemente y dijo que le gustaría mirar pero que tendría que ir a su loft la semana siguiente. Ingenuamente, me sentí honrada. ¿Un hombre tan estimado y célebre encontró mi trabajo digno no solo de una reseña, sino de una reseña privada fuera del evento? Me sentí halagada. Afortunadamente, mi historia se detiene ahí. Un colega que conocí en el evento fue testigo del intercambio completo y luego me advirtió que tuviera cuidado al ir a ese loft. Una amiga había pasado por algo horrible con él y no se podía confiar. Aprendí de otros que, si bien se sabía que tenía grandes fiestas allí, también tenía otra implicación.