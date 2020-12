A-68A, el iceberg más grande del mundo, se rompió en pedazos

Las últimas imágenes revelan que el iceberg A-68A, uno de los más grandes de todos los tiempos, se ha roto en varios pedazos, con dos grandes fragmentos de hielo desprendiéndose del iceberg principal y flotando en mar abierto en el Atlántico Sur.

El colosal iceberg se ha desplazado lentamente hacia el norte desde que se liberó de la plataforma de hielo Larsen-C en julio de 2017, y ha estado flotando peligrosamente cerca de Georgia del Sur durante el último mes.

