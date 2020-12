El gobierno prorrogará el programa Ahora 12

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.12.2020 - Última actualización - 14:22

14:18

Vence el 31 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de marzo. Los meses de octubre y noviembre fueron récord las compras con el plan.

Con el fin de impulsar el consumo, el gobierno nacional prorrogará hasta marzo del año próximo el programa Ahora 12 que vence el 31 de diciembre, a pedido de varias cámaras empresarias vinculadas con el comercio y la industria.

De acuerdo a lo que se informó desde el ministerio de, las condiciones financieras para comercios y consumidores serán idénticas. Por lo cual se recargará un 2,56% para la financiación en tres cuotas, un 5,1% para las seis cuotas, un 11,8% para las doce cuotas y un 15,9% para las dieciocho cuotas.

También se mantendrán los 3 meses de gracia que se habían incorporado al programa en la última renovación en el mes de setiembre, la posibilidad de utilizarlo para hacer compras todos los días del año y se anuncia que se elevará el tope de financiamiento de $ 180.000 a $ 250.000 que servirá para el financiamiento para la compra de motos.

Según datos oficiales, la facturación del programa alcanzó los $ 65.800 millones en noviembre, con un crecimiento interanual del 39%, cuatro puntos por sobre la inflación. Los rubros que impulsaron el alza fueron muebles (101%), colchones (99%), materiales para la construcción (72,6%) y juguetes (49%).

También de acuerdo a la información que proveyó la secretaría de Comercio Interior, entre enero y noviembre de este año se realizaron con esta modalidad 49 millones de operaciones por 507.000 millones de pesos. Los dos últimos meses fueron el pico de utilización del programa, probablemente porque se incorporó la prórroga del pago de la primera cuota por 90 días. Seguramente las compras de de fin de año sumarán un nuevo récord.

Nuevo Procrear

La decisión de prorrogar el programa Ahora 12 se suma al anuncio que hizo en la semana el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, respecto a que el Gobierno lanzará una nueva versión del programa Procrear.

El funcionario explicó que uno de los puntos principales de la nueva versión del Procrear es "que no haya que tener condiciones económicas para acceder a un crédito, sino las condiciones para poder devolverlo, en función de un programa solidario".

Para Ferraresi, "el Procrear tiene una necesidad fundamental en el tema del recupero financiero. Tenemos que hacer un replanteo, porque en el inicio del Programa, había aportes de la ANSeS. Ahora, debemos generar un mercado de capitales que aporte a esta iniciativa para iniciar un proceso que tenga que ver con el recupero de la inversión".

También, remarcó que la decisión es "no definir dos niveles de viviendas, sino un solo tipo".

Según el ministro, "la Argentina, históricamente, ha construido viviendas de primera y de segunda. Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo".

"Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda", expresó Ferraresi, en declaraciones a un canal de noticias.

A su criterio, "se estigmatiza con que las viviendas sociales se regalan. A partir de este tiempo todas las viviendas se pagan, en un sistema de recuperación solidaria, donde en una articulación entre los bancos y la ANSeS vamos a generar un código de descuento directo del salario de los que tienen trabajo y de los planes sociales de los que tengan planes".

La soja alcanzó el valor más alto en 6 años y medio

El precio de la soja mantuvo el miércoles la tendencia alcista al sumar más de US$ 4 para cerrar por encima de los US$ 462 la tonelada, el valor más alto de los últimos seis años y medio.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,92% (US$ 4,23) hasta los US$ 462,51 la tonelada, a la vez que el marzo lo hizo por 0,80% (US$ 3,67) para concluir la jornada a US$ 462,97 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte en la estimación de producción de Brasil debido al clima seco.

A esto se suma la continuidad del paro de actividades -que ya suma quince días- en los puertos agroexportadores de Argentina por parte de los trabajadores, en reclamo de una mejora salarial.

En lo que respecta a Brasil, la merma estimada en el país sudamericano, considerado como el principal productor de soja a nivel mundial, se ubicaría en dos millones de toneladas al retroceder de 129 a 127 millones de toneladas, según cálculos de la Asociación de Productores de Soja (Aprosoja), lo cual "impactó de lleno en las cotizaciones", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, "a las dificultades que impone el tiempo para los cultivos se les suma el sostenido paro aceitero que continua paralizando gran parte del comercio exterior argentino, puntualmente la soja y sus productos derivados", añadió la entidad bursátil.

"Se espera que la sequía tenga impacto no sólo en la soja sino también en la producción de maíz en Sudamérica", marcó la BCR como uno de los factores de la suba.

Además, continua robusta la demanda del grano amarillo en Estados Unidos, en el marco de una fuerte acumulación de stocks de etanol, lo que impulsaría aún más los precios.

Es récord la cantidad de dólares de argentinos en el exterior

Los argentinos tienen más de u$ s 336.000 millones en dólares, depósitos en moneda extranjera en bancos del exterior o fuera del sistema financiero local, propiedades e inversiones afuera.

El dato surge de la estadística del INDEC correspondiente al tercer trimestre del 2020 y refleja un aumento de u$ s 12.000 millones en el último año en esos fondos.

Un año atrás, sumaban U$ S 324.165 millones: en los últimos tres meses, el incremento se debió sobre todo a los depósitos fuera del sistema.

Desde 2015, la dolarización aumentó en unos u$ s 100.000 millones y llegaron al récord de U$ S 336.224 millones, en septiembre último.

Esa cifra representa más de ocho veces las reservas brutas declaradas por el Banco Central que, al 30 de septiembre, sumaban U$ S 41.379 millones.

Es un proceso de dolarización que lleva varias décadas, según especialistas.

Las cifras del INDEC surgen de los movimientos de la compra- venta de moneda extranjera del sistema bancario y financiero.

También de la entrada y salida de fondos y capitales que se cursan a través del Banco Central.

Y de datos suministrados de bancos y entidades del exterior acerca de las propiedades, colocaciones o activos que tienen los argentinos en sus países y de estimaciones de movimientos, como el turismo extranjero.

Una gran parte de esos activos privados externos, más de u$ s 233.000 millones, está en monedas y depósitos, en dólares en cuentas del exterior, en cajas de seguridad o "bajo el colchón".