Lionel Messi: "A veces me gustaría ser anónimo"

Siguen apareciendo extractos de lo que será una nueva y extensa entrevista del argentino, que el próximo domingo se podrá ver completa.

Se ha generado mucha expectativa por una nueva entrevista de Lionel Messi. Desde que se anunció se han filtrado varios adelantes sobre algunos temas puntuales. El primero fue sobre los turbulentos días que vivió tras el famoso burofax y ahora revelan un nuevo video donde habla de su vida privada y qué le molesta de ser justamente "Messi".

"Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercadillo, de ir al cine o a un restaurante", le dice el astro argentino a Jordi Évole de La Sexta. Y completa: "Siempre soy un agradecido por el cariño que recibo en todo el mundo pero hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que me gustaría pasar desapercibido".

Otro de los fragmentos que se publicó está relacionado su presente en el Barcelona: "La verdad es que hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada".

La entrevista completa se emitirá el próximo domingo, luego de haber sido pospuesta la semana pasada por pedido del propio futbolista quien no quiso interferir ni quitarle protagonismo a la celebración de La Marató de TV3, un evento solidario diseñado para recaudar fondos para distintas causas, que en esta ocasión se dedicará a paliar las consecuencias de la covid-19.